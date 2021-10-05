ЛГБТК+ семья и другие подробности: в сети появился новый тизер фильма "Вечные"

Вадим Карасев

На днях Marvel Studios опубликовала новый тизер предстоящего фильма Хлои Чжао "Вечные", главные роли в котором исполняют Ричард Мэдден, Джемма Чан, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие звезды.





На этот раз в нем раскрыли неожиданные детали сюжета. Так, из тизера стало известно, что в фильме впервые в истории киновселенной Marvel появится ЛГБТК+ семья. Однополую пару сыграли Брайан Тайри Генри и Хааз Слейман. По сюжету супруги воспитывают маленького сына.

Также в ролике показаны сверхспособности героев. Так, Икарис наделен навыками лазерного зрения, а Тена мастерски обращается с золотым мечом.

В фильме рассказывается о представителях расы суперлюдей — Вечных, которые борются со злом на Земле. Долгое время они прятались от людей, защищая их от врагов. Но теперь, когда над человечеством нависла огромная угроза, они вышли из тени, чтобы сразиться с Таносом.

Мировая премьера фильма состоится 27 октября. В российский прокат картина выйдет 4 ноября, однако посмотреть ее смогут только совершеннолетние — из-за того, что в фильм включили ЛГБТ-персонажей.





Джемма Чан, Ричард Мэдден, Брайан Тайри Генри и Хааз Слейман в фильме "Вечные"Анджелина Джоли в фильме "Вечные"Ричард Мэдден и Джемма Чан в фильме "Вечные"Ричард Мэдден в фильме "Вечные"Мариана Панкина