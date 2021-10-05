Лунный день сегодня 5 октября 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны может доставить множество хлопот, и чтобы этого не произошло, нужно прислушаться к советам астрологов. Они подробно расскажут о том, что принесет удачу, а что может привести к проблемам.

Во вторник многие почувствуют упадок сил из-за того, что Луна убывает и близится Новолуние. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют уделить внимание своему самочувствию, а также отказаться от работы, которая может вызвать переутомление. Этот день важно провести в хорошем настроении, чтобы не стать заложниками осенней хандры.

Фаза Луны: лунный месяц подходит к концу, и 29 лунные сутки пройдут под влиянием убывающего ночного светила в Деве. Энергетика этого дня будет нестабильной, и астрологи рекомендуют посвящать время решению самых необходимых вопросов, обходя стороной дела, вызывающие злость или раздражение.

Магнитные бури 5 октября: солнечная активность в этот день не вызывает магнитных бурь, геомагнитное поле Земли будет в спокойном состоянии.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивные мысли;оздоровительные процедуры;отдых;уединение;восстановление сил;неспешность.грусть и тоска;спешка;переутомление;несоблюдение техники безопасности;необдуманные траты;ссоры.

Во вторник астрологи не рекомендуют заниматься тяжелой работой по дому. В этот день лучше всего посвятить время любимому хобби, чтобы поднять себе настроение и отдохнуть от работы. Уместным будет приготовление вкусного ужина, а также легкая уборка: протирание пыли и разбор одного из шкафов. Избегать стоит шумных компаний, нахождение в которых может лишить сил.

Что надеть в этот вторник

Во вторник астрологи рекомендуют выбирать натуральные ткани светлых оттенков, избегая ярких расцветок, которые могут вызвать нежелательные эмоции. Счастливыми цветами этого дня станут пастельные оттенки, благотворно влияющие на настроение. Для фокусировки на решении важных вопросов можно выбирать одежду с четкими узорами: клетка, квадрат, прямые линии.

Камни-талисманы вторника — гематит, лазурит, циркон, относящиеся к стихии Земли, а украшения — изделия из серебра, дерева и стекла. Золотые украшения в этот день могут навредить энергетике, и от них лучше отказаться.

Любовь и общение в 29 лунный день

Во вторник нельзя принимать ответственных решений, если в них нет полной уверенности. Астрологи не рекомендуют совершать опрометчивые шаги, а также давать обещания, выполнить которые вряд ли получится. В эти сутки общение сводят к минимуму, чтобы восполнить запасы энергии, побыть наедине со своими мыслями и посвятить время любимым занятиям.

В преддверии Новолуния деловое общение также сводят к минимуму, чтобы исключить конфликты из-за неумения договариваться. Крупные сделки и подписание контрактов стоит перенести на другой день.

Финансы и работа 5 октября

Вторник — не время для подвигов и геройства, поэтому второстепенные дела можно отложить до момента, когда сил будет достаточно. В этот день стоит заниматься лишь теми вопросами, которые не терпят отлагательств, а также брать паузы, чтобы восполнить запасы сил и энергии.

Эти лунные сутки непродуктивны для ведения бизнеса, поэтому астрологи рекомендуют заниматься разбором текущих вопросов, составлять планы и исправлять ошибки, допущенные ранее. Финансовая активность также может стать убыточной, поэтому тратить нужно минимум и отказаться от кредитования или выдачи своих накоплений в долг. Неуместными будут и крупные покупки.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Во вторник физическую активность сводят к минимуму. Для поддержания организма в тонусе будет достаточно легкой зарядки, а также водных процедур, которые помогут расслабиться и улучшат настроение. Использование ароматерапии также будет благотворно сказываться на самочувствии и общем состоянии. В этот день увеличивается риск получить травмы, поэтому работать с острыми предметами и огнем нужно аккуратно.