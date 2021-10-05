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Матвиенко: российская школа находится на подъеме после непростых лет

Матвиенко: российская школа находится на подъеме после непростых лет

00:50  Автор: Жанна Звягина



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей колонке в «Российской газете» по случаю Дня учителя отметила, что российская школа находится сегодня на подъеме как по отечественным, так и по международным стандартам после нескольких непростых лет. 

«Школа, качество и доступность общего образования прочно вошли в число приоритетов политики российского государства. И это дает зримые результаты. После ряда непростых лет российская школа на подъеме. Притом не только по отечественным, но и по международным меркам», — отметила парламентарий.

По ее словам, отечественная начальная и средняя школа находятся в группе лидеров, Россия также занимает высокие позиции по качеству математического и естественнонаучного образования — российские команды не раз становились победителями международных олимпиад по математике, физике и биологии.

Матвиенко выразила уверенность, что в современном мире страна, отставшая в сфере образования, обречена на отставание во всем, и Россия не имеет права допустить подобное. Глава палаты парламента отметила, что предстоит еще многое сделать для достижения национальной цели в сфере образования: войти в топ-10 стран, занимающих ведущие позиции в области общего образования, модернизировать материальную инфраструктуру общего образования и т..

«Работа здесь идет полным ходом. Но главное в школе — это фигура учителя, о чем я не раз говорила. И помнить об этом — важнейшее условие для реализации нашей национальной цели», — резюмировала Матвиенко.

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Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в условиях наступления на традиционные ценности особенно важно сохранять и делать прочнее преимущества российской школы — единство образования и воспитания, первостепенное внимание к гуманитарным дисциплинам, фундаментальность естественно-научных знаний.



#школы #образование

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По материалам: pnp.ru

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