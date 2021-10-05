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Мировые авиакомпании решили обнулить выбросы углекислого газа к 2050 году

Мировые авиакомпании решили обнулить выбросы углекислого газа к 2050 году

00:25  Автор: Жанна Звягина


Источник: Интерфакс



Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство по сокращению выбросов углекислого газа до нулевого уровня к 2050 году. Соответствующая резолюция была одобрена членами Международной ассоциации воздушного транспорта, в которую входит 290 компаний, обеспечивающих 82% глобальных авиаперевозок, сообщает в понедельник «Интерфакс».

«Мировые авиакомпании приняли важнейшее решение добиться устойчивости полетов. Восстановление активности в секторе после COVID-19 будет двигаться по пути снижения выбросов», — сказал гендиректор ассоциации Вилли Уолш.

Вместе с тем он назвал декарбонизацию отрасли «реальным вызовом», отметив, что у авиакомпаний нет четкого решения на краткосрочную перспективу. «Однако мы твердо уверены, что надежный путь к этой цели существует», — заявил Уолш.

Среди мер, которые планируют принять авиакомпании, — активное применение экологически чистого авиационного топлива, которое сейчас производится в недостаточных объемах. Кроме того, они рассчитывают на внедрение новых технологий, повышение эффективности инфраструктуры, а также использование отраслью электрических и водородных двигателей.

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17 сентября генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по видеосвязи в рамках созванной по инициативе США многосторонней встречи по энергетике и климату, призвал мир к 2030 году сократить объем выбросов в атмосферу на 45% для достижения нейтрального углеродного статуса к середине века. 



#авиа #климат


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По материалам: pnp.ru

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