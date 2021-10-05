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На планетах-сиротах тоже может возникнуть жизнь

На планетах-сиротах тоже может возникнуть жизнь

Манасви Лингам (Manasvi Lingam) из Департамента аэрокосмической физики и космических наук Флоридского технологического института и профессор Ави Лёб (Avi Loeb) из Гарвардского университета полагают, что жизнь может существовать на планетах-сиротах — межзвездных объектах планетарной массы, не входящих в планетные системы. Колыбелью жизни на них могут стать океаны, скрытые под толстым слоем льда.

Планетами-сиротами называют планеты, которые не связаны с какой-либо звездой или коричневым карликом. Для их обозначения применяют также термины «планеты-странники», «межзвездные планеты», «планемо», «одиночные планеты» или «свободно летящие планеты». Причины их появления неясны. Многие астрономы полагают, что планеты могут формироваться только в составе звездной системы и возникновение планет-сирот возможно только из-за их схода с орбиты после какого-то катастрофического события. По последним оценкам, в нашей Галактике таких планет не более ста миллиардов.

Холод межзвездного пространства слишком силен, чтобы океаны на одиночной планете оставались полностью жидкими, но исследователи полагают, что предполагаемые биосферы будут защищены от холода благодаря слою льда, а ядро планеты будет нагревать океан изнутри.

Авторы гипотезы надеются, что рано или поздно возникнет шанс проверить ее на практике, когда одна из блуждающих планет посетит Солнечную систему. «Технологии должны развиться лишь на небольшую величину, чтобы сделать проще путешествие к этим планетам, если они находятся в нашей Солнечной системе, — говорит Манасви Лингам. — Возможно, выпадет шанс добраться до планеты-изгоя через несколько десятилетий и изучить их, вместо того чтобы искать другие планеты вокруг других звезд. Благодаря сочетанию силы тяжести и подходящих силовых установок можно достичь планеты-изгоя примерно за 20 лет. Зонд на поверхности планеты передаст собранные данные, и, вероятно, потребуется несколько месяцев, чтобы узнать, как обстоит дело на поверхности».

Статью, где излагается эта гипотеза, опубликовал International Journal of Astrobiology.

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По материалам: polit.ru

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