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На заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России – 2021» определили порядок выступления конкурсантов

На заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России – 2021» определили порядок выступления конкурсантов

В Сочи прошел установочный семинар для участников Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России — 2021» и их сопровождающих, сообщает Минпросвещения России.

Победитель конкурса «Воспитатель года России — 2020» Анастасия Быстрюкова провела мастер-класс перед участниками состязания этого года и презентовала свою «Формулу профессионального счастья».

На мероприятии среди конкурсантов состоялась жеребьевка, которая определила порядковый номер выступления, возрастную группу и лексическую тему. Также прошел установочный семинар для членов жюри конкурса.

Заключительный этап XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году проходит с 4 по 8 октября в городе Сочи. В региональных этапах конкурса в этом году приняли участие более 40 тысяч работников учреждений дошкольного образования.

На первом испытании заочного тура участники конкурса «Воспитатель года России – 2021» представили своё интернет-портфолио, на втором – видеоролик-самопрезентацию «Я – педагог».

В ходе очных туров конкурсантов ждут несколько испытаний. Первый тур (5–6 октября) включает состязания «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». После этого будут определены 15 лауреатов.

Второй тур (7–8 октября) состоит из испытаний «Мастерская педагога» и «Ток-шоу», по итогам которых определится победитель.

В рамках конкурса «Воспитатель года России – 2021» 7 октября в Сочи пройдёт научно-практическая конференция «Развитие кадрового потенциала дошкольного образования Российской Федерации», к работе которой присоединятся участники конкурса. С пленарного заседания конференции будет вестись прямая трансляция.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минпросвещения России и официальном сайте конкурса «Воспитатель года России».

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

В 2020 году победителем стала воспитатель детского сада № 41 муниципального образования Тимашёвский район Краснодарского края Анастасия Быстрюкова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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