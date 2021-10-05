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Неделя моды в Париже: улыбающиеся модели и вайб 1980-х на показе Chanel

Неделя моды в Париже: улыбающиеся модели и вайб 1980-х на показе Chanel

Сегодня в Париже завершается Неделя моды, и утро заключительного дня этого марафона традиционно началось с тяжелой модной "артиллерии" — показа Chanel. Публика увидела шоу в стиле показов бренда в 1980-х и начале 1990-х годов. Гостями шоу стали Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп, Шарлотта Казираги и другие.

Виржини Виар, кажется, устала от критики своих коллекций. А выходы связанных с модным домом знаменитостей в последнее время вызывали какие угодно чувства, от недоумения до жалости, но точно не восторг и восхищение. Тут стоить вспомнить и Пенелопу Крус на Венецианском кинофестивале в платье, значительно изменившим ее пропорции (и не в лучшую сторону, конечно), и "перебинтованную" Марго Робби, и Кристен Стюарт с Лили-Роуз Депп в пеньюарах на красной ковровой дорожке.

Подумав, что делать со всем этим, Виар, кажется, решила начать с начала — с подвига Карла Лагерфельда, который когда-то в 1980-х сумел на базе старомодного и уже мало кому интересного бренда создать настоящую модную феерию с дерзкими и сексуальными коллекциями, которые вслед за супермоделями на подиуме захотели носить все.





Виттория Черетти

















Джил Кортлев



Эди Кэмпбелл

В общем, Виар тоже решила покопаться в эстетике 1980-х и начала 1990-х и превратить показ  буквально во временной портал, ведущий в ту эпоху. Вернулись не только купальники, пояса и массивный обвес бижутерией, но и культовая музыка (на показе звучала песня Freedom! '90 Джорджа Майкла, которая благодаря клипу неразрывно связана с эпохой супермоделей). Да и сами модели вели себя в точности, как их предшественницы — улыбались, взаимодействовали с публикой и дефилировали более расковано. Да что там, улыбалась даже Кристен Стюарт!


Виттория Черетти
















Освежить впечатление от коллекции Виар постаралась и задорными оттенками, вроде розового и лавандового, а также откровенно молодежными фасонами комбинезонов, которые как раз были на пике моды в конце 1980-х и начале 1990-х благодаря взлету хип-хопа.

Цельную идею за этим, кроме как попытки сыграть на чувстве ностальгии, пока рассмотреть трудно, но по крайней мере на этот раз пропорции не представляют такой угрозы для фигуры — Пенелопа Крус может вздохнуть спокойно.




Виржини Виар с моделями

Специально к показу был создан и черно-белый мини-фильм, в котором снялись постоянные модели Chanel, а также амбассадор марки Лили-Роуз Депп, которая примерила на себя и роль фотографа. Что, конечно, также можно считать данью уважения Лагерфельду, который, как известно, часто снимал кампании Chanel сам.


Лили-Роуз Депп

 




Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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