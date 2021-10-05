Новолуние 6 октября 2021 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Новолуние — очень важный день, в который необходимо заниматься правильными делами. Астрологи рассказали, что можно и что нельзя делать 6 октября — в день очередного обновления лунного диска.

В этот день Новолуние пройдет под эгидой Весов. Это очень удачное совпадение, особенно учитывая, что 6 число и без того входит в список дней силы октября. Получается, что этот день можно считать очень благоприятным практически для любых дел.

Что можно делать 6 октября

Можно уходить с головой в работу и дела. Новолуние в Весах гарантирует, что мы ничего не забудем и не обойдем вниманием. Получается, что в этот день можно заниматься самыми трудными задачами, не переживая за результат, ведь он, скорее всего, будет отличным.

Можно заниматься домашними заботами. При желании можно посвятить им весь вечер после основной работы, либо весь день полностью, если вы 6 числа отдыхаете.

Этот день полезно посвящать общению с близкими, флирту, романтике и новым знакомствам. Астрологи советуют без опаски делать комплименты противоположному полу. Главное, чтобы они были искренними, потому что люди смогут почувствовать фальшь.

Заботьтесь друг о друге, о своих близких и детях. Если кому-то понадобится поддержка, окажите её. Не обходите стороной тех, кому нужна ваша поддержка, любовь и забота.

Можно заниматься спортом, потому что Луна быстро начнет восстанавливать свою энергетику и отдавать ее нам с вами. Лучше делать упражнения и посещать спортзал во второй половине дня.

В этот день астрологи советуют начинать новые дела в бизнесе и на работе. Луна в Весах подарит нам удачу и веру в себя.

Что нельзя делать в это Новолуние

Астрологи советуют не обижаться ни на кого, быстро прощать людей, особенно близких. Также полезно как можно меньше ругаться. 6 октября нельзя провоцировать и поддерживать скандалы.

Также в этот день лучше не впадать в уныние, не уединяться надолго. Если вам грустно, вы сможете без особых проблем поднять себе настроение. Главное — не бездействовать и не мыслить слишком пессимистично. Это может отпугнуть от вас хороших людей.

Не стоит думать только о себе. Эгоисты в такие дни могут получать то, к чему стремятся, но цена за это будет очень высокой. Последствия своих поступков они могут разглядеть далеко не сразу, но они точно не станут приятными.

Также сегодня побочным действием положительной Луны может стать наше повышенное самодовольство. Если всё будет получаться, не стоит бахвалиться и рассказывать всем вокруг о своих достижениях. Пусть это останется в тайне.