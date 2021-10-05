Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Онлайн-консультации «На все 100» начались с географии

Онлайн-консультации «На все 100» начались с географии

4 октября стартовала новая серия онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ «На все 100», организованных специалистами Рособрнадзора. Консультации проводят разработчики экзаменационных материалов из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), уточняет пресс-служба ведомства.

На первой консультации руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по географии Александр Лобжанидзе рассказал об изменениях, которые произошли в ЕГЭ по этому предмету, и дал рекомендации по подготовке будущим участникам экзаменов.

«Экзамен по географии практико-ориентированный. Важнейшая задача для выпускника – знать не только цифры, факты и расположение географических объектов, но уметь пользоваться географическими знаниями в повседневной жизни. Именно для этого мы разрабатываем задания на основе современных средств массовой информации, последних достижений географической науки или каких-то интересных фактов, которые нужно объяснить на основе имеющихся знаний», – рассказал Александр Лобжанидзе.

Общее количество заданий в экзаменационной работе сокращено с 34 до 31, при этом увеличено количество заданий с развернутым ответом. Время выполнения работы осталось прежним – 180 мин.

В новой экзаменационной модели ЕГЭ по географии 2022 года сохранились 15 из 31 задания, которые использовались в предыдущей модели. Сохранены и основные тематические разделы: источники географической информации, природа Земли, население мира, экология и природопользование, мировое хозяйство, география крупнейших стран мира, география России. Появились в ЕГЭ по географии новые по формату задания, которые в прошлые годы были представлены в ВПР и других видах диагностических работ.

В комплект справочных материалов традиционно включены политико-административная карта России и политическая карта мира. Появились в контрольных измерительных материалах и новые справочные материалы – это две таблицы с основными демографическими и социально-экономическими показателями стран мира.

Новое задание 13 предполагает знание геологической истории Земли. Еще одно новое задание 23–25 представляет собой мини-тест, состоящий из нескольких вопросов к представленному тексту. В новом задании 31 необходимо аргументировать представленные точки зрения.

Видеозапись консультации доступна на страницах Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

5 октября в 15:00 по московскому времени серию онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ продолжит разбор экзаменационной работы по биологии.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Боги, короли, огонь и кровь: вышел первый тизер "Дома дракона" — приквела "Игры престолов"
Боги, короли, огонь и кровь: вышел первый тизер "Дома
Екатерина Костылева из Тюменской области стала учителем года России – 2021
Екатерина Костылева из Тюменской области стала учителем года России –
Призёры конкурса «Учитель года России – 2021» ответили на вопросы о своей профессии
Призёры конкурса «Учитель года России – 2021» ответили на вопросы о
В Москве на 32 площадках начались соревнования отборочного тура столичного чемпионата «Абилимпикс-2021»
В Москве на 32 площадках начались соревнования отборочного тура
В Москве в Музее военной формы 5 октября откроется выставка «Кадетская перекличка»
В Москве в Музее военной формы 5 октября откроется выставка
На заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России – 2021» определили порядок выступления конкурсантов
На заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России – 2021»
В Калининградской области в четвертый раз стартовал проект «Билет в будущее»
В Калининградской области в четвертый раз стартовал проект «Билет в
Онлайн-консультации «На все 100» начались с географии
Онлайн-консультации «На все 100» начались с географии
Россиянин попал под следствие за оскорбление замгенпрокурора Белоруссии в Telegram
Россиянин попал под следствие за оскорбление замгенпрокурора
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 октября 2021 года
Лунный день сегодня 5 октября 2021 года
Лунный день сегодня 5 октября 2021 года
Тюменских пранкеров отпинали прохожие за съемки "ограбления бабушки"
Тюменских пранкеров отпинали прохожие за съемки "ограбления

Топ на сегодня

Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских садах республики более 1 тыс. мест
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень ярким нарядам
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень
В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров «Точка роста»
В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров
Павел Табаков рассказал о воспитании годовалой дочери: "У меня нормальная роль папы"
Павел Табаков рассказал о воспитании годовалой дочери: "У меня

Еще по теме

Для школьников и педагогов пройдут онлайн-консультации «На все 100!»
Рособрнадзор завершил серию онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ-2021
Рособрнадзор организует в октябре трансляции онлайн-консультаций разработчиков КИМ ЕГЭ
Разработчики сообщили об изменениях в ЕГЭ в 2020 году