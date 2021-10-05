Онлайн-консультации «На все 100» начались с географии

4 октября стартовала новая серия онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ «На все 100», организованных специалистами Рособрнадзора. Консультации проводят разработчики экзаменационных материалов из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), уточняет пресс-служба ведомства.

На первой консультации руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по географии Александр Лобжанидзе рассказал об изменениях, которые произошли в ЕГЭ по этому предмету, и дал рекомендации по подготовке будущим участникам экзаменов.

«Экзамен по географии практико-ориентированный. Важнейшая задача для выпускника – знать не только цифры, факты и расположение географических объектов, но уметь пользоваться географическими знаниями в повседневной жизни. Именно для этого мы разрабатываем задания на основе современных средств массовой информации, последних достижений географической науки или каких-то интересных фактов, которые нужно объяснить на основе имеющихся знаний», – рассказал Александр Лобжанидзе.

Общее количество заданий в экзаменационной работе сокращено с 34 до 31, при этом увеличено количество заданий с развернутым ответом. Время выполнения работы осталось прежним – 180 мин.

В новой экзаменационной модели ЕГЭ по географии 2022 года сохранились 15 из 31 задания, которые использовались в предыдущей модели. Сохранены и основные тематические разделы: источники географической информации, природа Земли, население мира, экология и природопользование, мировое хозяйство, география крупнейших стран мира, география России. Появились в ЕГЭ по географии новые по формату задания, которые в прошлые годы были представлены в ВПР и других видах диагностических работ.

В комплект справочных материалов традиционно включены политико-административная карта России и политическая карта мира. Появились в контрольных измерительных материалах и новые справочные материалы – это две таблицы с основными демографическими и социально-экономическими показателями стран мира.

Новое задание 13 предполагает знание геологической истории Земли. Еще одно новое задание 23–25 представляет собой мини-тест, состоящий из нескольких вопросов к представленному тексту. В новом задании 31 необходимо аргументировать представленные точки зрения.

Видеозапись консультации доступна на страницах Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

5 октября в 15:00 по московскому времени серию онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ продолжит разбор экзаменационной работы по биологии.