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Педагог из Свердловской области победила во Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России – 2021»

Педагог из Свердловской области победила во Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России – 2021»

Победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2021» стала Светлана Котова из екатеринбургского Центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» (Свердловская область), сообщает Минпросвещения России.

Вторым призёром конкурса стала Оксана Зданович, педагог-психолог Центра развития ребёнка – детского сада № 3 г. Новокузнецка (Кемеровская область), а третьим – Екатерина Болдырева, педагог-психолог Центра развития творчества детей и юношества г. Воронежа (Воронежская область).

В торжественной онлайн-церемонии закрытия мероприятия принял участие заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов.

«Уверен, для многих из вас участие в конкурсе станет стартом для новых качественных изменений. Каждый из вас уже победитель, мастер, к которому будут обращаться за экспертным мнением, рекомендацией, советом. Теперь вы – часть команды профессионалов высокого уровня», – сказал Денис Грибов.

Участников конкурса поздравили директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская, президент Федерации психологов образования России и главный внештатный педагог-психолог Минпросвещения России Виталий Рубцов, сопредседатель Большого жюри конкурса, главный научный сотрудник Психологического института РАО Ирина Дубровина, а также ведущие представители научного и профессионального сообщества психологов в сфере образования.

Всероссийский конкурс «Педагог-психолог России – 2021» проводится в целях повышения профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала психологов образования, повышения престижа психологической службы в системе образования Российской Федерации.

Учредитель конкурса – Минпросвещения России, Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России», оператор – Центр защиты прав и интересов детей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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