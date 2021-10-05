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Педагогов приглашают к участию в программе «Код БЕЗопасности»

Педагогов приглашают к участию в программе «Код БЕЗопасности»

В Еврейском музее и центре толерантности пройдет программа повышения квалификации «Код БЕЗопасности: интерактивные методы профилактики ксенофобии и экстремизма в молодежной среде», сообщает пресс-служба музея.

Программа предназначена для педагогов, которые работают с детьми и подростками 10–18 лет, она включает восемь занятий, каждое из которых посвящено одному из факторов риска экстремизма. Занятие включает короткий тематический фильм и серию интерактивных занятий, которые можно проводить в рамках классных часов и на дополнительных занятиях, а также во время урочной деятельности.

Преподаватели познакомятся с социально-психологическими механизмами, предпосылками ксенофобии и экстремизма, а также научатся самостоятельно проводить занятия программы «Код БЕЗопасности».

Все педагоги, которые полностью пройдут обучение, получат доступ к файлам методического пакета, включая методическое пособие по проведению занятий с учащимися и пакет из восьми мини-фильмов. Обучение проводится бесплатно.

Занятия пройдут 12, 19, 26 октября и 2 ноября с 19:00 до 22:00 в музее. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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