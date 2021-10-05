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Пенелопа Крус на фотоколле фильма "Параллельные матери" в Мадриде

Пенелопа Крус на фотоколле фильма "Параллельные матери" в Мадриде

Вчера в Мадриде состоялся фотоколл нового фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери". Представлять картину вместе с режиссером пришли исполнительницы главных ролей Пенелопа Крус и Милена Смит.

На публике Крус появилась в черном наряде из короткой юбки и удлиненного приталенного жакета. Образ она дополнила колготками в сеточку, туфлями на высоком каблуке и сумкой Chanel.




Мировая премьера фильма состоялась на минувшем Венецианском кинофестивале — он открывал киносмотр. За роль в картине Пенелопа была удостоена награды как лучшая актриса. Принимая награду, Крус поблагодарила Альмодовара за доверие и сказала, что этоn приз — на 100% его.

В фильме рассказывается о двух женщинах, которых судьба сводит в роддоме. Они абсолютно разные и по социальному статусу, и по возрасту, но у них много общего: они одиноки, и ни одна из них свою беременность не планировала. После этой встречи их связь становится очень крепкой.

В российский прокат фильм выйдет 2 декабря.




Милена Смит, Педро Альмодовар и Пенелопа Крус

Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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