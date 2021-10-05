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Полезные свойства фацелии и сферы ее применения

Полезные свойства фацелии и сферы ее применения

Фацелия — растение, название которого не на слуху, но это не значит, что у него нет целебных свойств. Напротив, это удивительное растение, пользу которого очень легко недооценить.


Каждому человеку нужны энергетические чистки. Что касается земли на наших участках, то ей тоже необходимо очищаться. Далее вы узнаете, от чего фацелия чистит ваш участок и каковы главные ее свойства в целом.

Основные целебные свойства фацелии

Первое, на что стоит обратить внимание, — это польза растения для почвы, на которой оно произрастает. Учеными давным-давно доказано, что поля, которые засаживаются фацелией, обретают мощную силу. Почва становится более чистой и плодородной. Это доказано множеством дачников и людей, которые постоянно что-то выращивают на своей земле.

Второй плюс этого растения заключается в том, что оно является одним из лучших в мире медоносов. Если у вас есть пчелы или они есть у кого-то из ваших хороших соседей, вам стоит посадить фацелию. Пчелы ее обожают, а мед, который из нее получается, является одним из лучших в мире.

Это крайне неприхотливое однолетнее растение, поэтому ухаживать за ним не нужно. Сажают фацелию в любом типе почвы. Она вырастет практически везде. Это растение способно сделать рассыпчатой и мягкой даже самую твердую и засохшую землю.


Растение может исполнять роль украшения для вашего сада или огорода. Фацелия очень красива и эстетична. Ее цветки обладают насыщенным синим цветом. Многие ландшафтные дизайнеры используют фацелию в своей работе.

Полезен не только сам мед из фацелии, но и само растение. Научно это не доказано, поэтому нужно быть предельно осторожными, но говорят, что отвар из лепестков фацелии снимает нервное напряжение и улучшает сон.

Использование фацелии в магии

В магии фацелию практически не используют, но наблюдения показывают, что люди, которые сажают ее на участке или в огороде, обладают более позитивным настроением.

Растение обладает очень приятным запахом, положительной, но близкой к нейтральной энергетикой, поэтому фацелию можно сажать даже в квартире.

Ввиду того, что у растения есть острые листья, считается, что оно обладает некоторыми защитными свойствами, но это также не проверено достаточно хорошо.


Данное растение чистит землю от всего плохого. Фацелию сажают на приобретенном участке, чтобы выгнать все дурное с этого места. Десятилетиями и даже веками там могла накапливаться отрицательная энергия. Фацелия за один сезон очистит землю от плохих «воспоминаний» и энергетических последствий негативных событий.

В любом случае фацелия будет поднимать вам настроение красотой и приятным запахом, а ее неприхотливость поможет вам больше времени проводить с семьей или занимаясь личными делами.

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По материалам: dailyhoro.ru

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