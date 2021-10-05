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Президент России высоко оценил результаты российской сборной WorldSkills

Президент России высоко оценил результаты российской сборной WorldSkills

Сборная России на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 стала первой по количеству выигранных медалей и по числу золотых. Об этом в ходе совещания с членами Правительства РФ заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА «Новости». 

«В конце сентября прошел очередной европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. И наша национальная сборная показала очень хороший, если не сказать блестящий результат», – отметил глава государства. 

Владимир Путин уточнил, что по 38 основным компетенциям РФ завоевала 32 награды, в том числе 13 высшего достоинства, а по презентационным компетенциям – 8 медалей, половина из которых золотые. Россияне стали лучшими в Европе в номинации по мобильной робототехнике. 

Президент поздравил российскую сборную и отметил, что ее победа – это достойный итог упорного труда и существенного роста престижа рабочих специальностей.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что  выступление сборной на европейском чемпионате было блестящим. Он также обратил внимание на то, что результат улучшен в сравнении с аналогичным чемпионатом, прошедшим в Будапеште, на четыре медали.

«Мы впервые завоевали золото по таким основным направлениям, как укладка напольных покрытий, мехатроника, ресторанный сервис, производство мебели, парикмахерское искусство, токарные работы на станках… и медицинский социальный уход», – уточнил министр.

Он добавил, что подготовка европейского чемпионата в Петербурге в 2023 году идет по плану, никаких сбоев нет. Сергей Кравцов выразил уверенность в том, что чемпионат удастся провести достойно.

# Общество
По материалам: edu.ru

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