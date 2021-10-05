Президент России высоко оценил результаты российской сборной WorldSkills

Сборная России на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 стала первой по количеству выигранных медалей и по числу золотых. Об этом в ходе совещания с членами Правительства РФ заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«В конце сентября прошел очередной европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. И наша национальная сборная показала очень хороший, если не сказать блестящий результат», – отметил глава государства.

Владимир Путин уточнил, что по 38 основным компетенциям РФ завоевала 32 награды, в том числе 13 высшего достоинства, а по презентационным компетенциям – 8 медалей, половина из которых золотые. Россияне стали лучшими в Европе в номинации по мобильной робототехнике.

Президент поздравил российскую сборную и отметил, что ее победа – это достойный итог упорного труда и существенного роста престижа рабочих специальностей.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что выступление сборной на европейском чемпионате было блестящим. Он также обратил внимание на то, что результат улучшен в сравнении с аналогичным чемпионатом, прошедшим в Будапеште, на четыре медали.

«Мы впервые завоевали золото по таким основным направлениям, как укладка напольных покрытий, мехатроника, ресторанный сервис, производство мебели, парикмахерское искусство, токарные работы на станках… и медицинский социальный уход», – уточнил министр.

Он добавил, что подготовка европейского чемпионата в Петербурге в 2023 году идет по плану, никаких сбоев нет. Сергей Кравцов выразил уверенность в том, что чемпионат удастся провести достойно.