Призёры конкурса «Учитель года России – 2021» ответили на вопросы о своей профессии

В Москве завершилось одно из самых сложных конкурсных испытаний всероссийского финала «Учителя года России – 2021» – «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», информирует Минпросвещения России.

Известные общественные деятели, актеры, представители родительского и педагогического сообщества в очном и видеоформате задавали вопросы пяти призёрам конкурса, формулировать ответы нужно было в режиме реального времени. Ответы конкурсантов оценивали члены Большого жюри, а также представители родительского и ученического жюри конкурса. Свои вопросы призёрам также адресовали Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России» Виктор Садовничий. Модератором финального конкурсного испытания стал Алихан Динаев, Народный учитель Чеченской Республики, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018».

«Прекрасный конкурс, финал замечательный, вы все молодцы. Представляю, насколько сложны были конкурсные испытания, на вашем месте я бы не всегда смог сориентироваться. Каждый из вас достойно справился с этим конкурсом», – сказал в завершении финального конкурсного мероприятия Министр просвещения Сергей Кравцов.

Вопрос главы Минпросвещения России призёрам касался того, какой бы совет они в первую очередь дали Министру в должности Советника на общественных началах, которая по традиции присваивается победителю Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Отвечая на вопрос Министра, призёры говорили о важности открытого диалога с учительским сообществом, сохранения традиций российского образования, духовного воспитания, укрепления единого образовательного пространства, турнирного движения и системы школьного питания.

Свой вопрос пятёрке призёров задал и председатель Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России» Виктор Садовничий. Он спросил у призёров, что можно сделать, чтобы ещё в школе воспитать в детях самостоятельность и желание идти вперёд, развиваться, жить и работать на благо страны. Виктор Садовничий поблагодарил призёров за содержательные ответы и подчеркнул уникальность формата проведения конкурса в текущем году.

«Мы присутствуем при потрясающем событии, мне очень понравились ваши ответы. Мы гордимся вами! Такой конкурс, как в этом году, я вижу впервые», – прокомментировал ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России» Виктор Садовничий.

Модератор мероприятия Алихан Динаев, Народный учитель Чеченской Республики, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» попросил участников поделиться своими самыми сильными впечатлениями от конкурса.

Свои вопросы пяти призёрам также задали командир авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи» Денис Кузнецов, студентка, магистрант Института математики и информатики Московского педагогического государственного университета и уже учитель Московской школы №1566 Ирина Балабанова, заслуженные мастера спорта Арина и Дина Аверины, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, ведущий передачи «Умники и умницы» Юрий Вяземский, глава Российского общества «Знание» Максим Древаль.

С призёрами конкурса пообщались заслуженные артисты России Екатерина Гусева и Виктор Добронравов, Народный артист России Владимир Машков, а также ректор театрального училища имени Бориса Щукина Евгений Князев.

Родителей и учеников представили доктор экономических наук, профессор, мама троих детей Елена Алексейчева и победитель первого сезона Всероссийского конкурса «Большая Перемена» Диана Галстян, а педагогическое сообщество Республики Беларусь – абсолютный победитель конкурса «Учитель года Республики Беларусь – 2011» Инесса Зубрилина.

Призёры рассказали в своих ответах на вопросы о том, что такое успех в деятельности педагога, о нравственных установках учителя, основных принципах работы с современными детьми, поделились своим профессиональным мнением о том, как помочь ребёнку справиться со сложными жизненными ситуациями, а также как определить, насколько качественное образование он получает в школе.

Отвечая на вопросы, конкурсанты назвали любимые песни о школе, произведения, которые они хотели бы поставить в школьном театре, близких им по духу литературных героев.

Имя победителя конкурса «Учитель года России – 2021» будет объявлено в Москве уже завтра, в День учителя, 5 октября в московском историческом парке «Россия – Моя история». А награждение победителя состоится на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября, где учителю года России – 2021 будет вручен главный приз конкурса – Большой хрустальный пеликан. Также победитель конкурса станет Советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».