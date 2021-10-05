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Разрешение на рыболовство предлагают выдавать в электронном виде

Разрешение на рыболовство предлагают выдавать в электронном виде

13:46  Автор: Александра Гуляева


Законопроект: № 1260573-7



Разрешение на добычу водных биологических ресурсов предлагают выдавать в электронном виде. Соответствующий законопроект внесло на рассмотрение в Госдуму Правительство России.

Согласно инициативе, предполагается, что разрешения на добычу будут выдаваться в  форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Федерального Агентства по рыболовству.

Также предусмотрено, что копии документов на бумажном носителе будут выдаваться органам ФСБ.

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Кроме того, проект предлагает закрепить в Законе «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» положения о промысловом журнале. Предполагается, что промысловый журнал будут обязаны вести лица, которые осуществляют не только промысловое, но и любительское рыболовство, а также рыболовство в целях ведения традиционного образа жизни. Требования к формам и содержанию рыболовного журнала будет устанавливать Росрыболовство.

Кроме того, законопроект предполагает, что промысловый журнал на бумажном носителе могут вести те, кто использует для рыболовства суда, которые не оснащены средствами, которые автоматически передают информацию о местонахождении. Это правило предлагают распространить и на тех, кто занимается рыболовством без судов рыбопромыслового флота.

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Законопроект предполагает переходный период для введения электронных разрешений до 1 сентября 2023 года.

Ранее депутаты Самарской губернской думы внесли в Госдуму законопроект, упрощающий условия для любительской рыбалки в местах, где разводят товарную аквакультуру.



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По материалам: pnp.ru

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