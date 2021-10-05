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Рецепты удачи: как сварить яблочный компот и привлечь успех

Рецепты удачи: как сварить яблочный компот и привлечь успех

Осень — пора сбора урождая и заготовок. Восполнить запасы витаминов и наладиться вкусным напитком поможет простой рецепт, благодаря которому получится привлечь в жизнь успех и процветание.


Приготовление любой еды и напитков можно превратить в ритуалы для привлечения счастья, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с простым рецептом яблочного компота. Витаминный напиток придется по душе как взрослым, так и детям, поможет восполнить запас витаминов, а также привлечет в жизнь позитивные перемены.

1. Приготовить компот из яблок не составит труда: для этого понадобятся сухие или свежие сладкие яблоки, вода и мята по вкусу. На 2 литра компота потребуется 700−800 грамм яблок без сердцевин и 200-300 грамм сахара. Компот можно употреблять сразу после приготовления или заготовить на зиму.

Для свежего и вкусного компота яблоки нарезают дольками, добавляют сахар и доливают 2 литра чистой воды. Его варят на медленном огне, помешивая, и выключают, когда жидкость закипит. После этого в компот добавляют веточку мяты, накрывают крышкой и дают настояться 10-15 минут. Главным секретом такого компота будет заговор, который читают для привлечения успеха:

«Яблоки спелые, солнечным светом согретые, росой умытые, силами Земли напитанные, пользу мне принесите, успех в жизнь привлеките. Как компот пью, так и счастье в дом привлеку».

2. Для приготовления заготовок на зиму в стерилизованные банки нарезают яблоки с удаленными сердцевинами, затем заливают кипятком и закрывают крышками на 15 минут для настаивания. Количество яблок и сахара может быть любым по вкусу. Через 15 минут жидкость из банок сливают в кастрюлю, добавляют сахар и варят сироп после закипания пару минут. Готовый сироп вновь разливают по банкам и закатывают крышки. После этого банки переворачивают крышками вниз и укутывают теплым одеялом до полного остывания.


Для того, чтобы напиток привлекал успех, в каждую банку перед закруткой добавляют листик мяты и приговаривают:

«Витаминами на зиму запасаюсь, болезни прогоняю, успех привлекаю. Как баночку открою, сладкий компот выпью, так и счастье в жизнь привлеку, от любой беды себя уберегу».

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По материалам: dailyhoro.ru

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