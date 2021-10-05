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Регионам рассказали, как получить деньги на авиаперевозки

Регионам рассказали, как получить деньги на авиаперевозки

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Скорректирован порядок предоставления субсидий авиакомпаниям на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров. Соответствующее постановление Правительства от 22 сентября 2021 года № 1597 вступает в силу 5 октября.

В частности в документе сообщается, что сведения о субсидиях размещаются на Едином портале. Право на их получение предоставляется авиаперевозчикам, прошедшим отбор в форме конкурса и заключившим по его результатам договор с Росавиацией. Для участия в отборе авиаперевозчик подаёт в ведомство заявку.

Уточняется, что к заявке должны прилагаться следующие документы: заявление о готовности осуществлять воздушную перевозку; справка, подписанная руководителем авиаперевозчика о соответствии авиаперевозчика требованиям; копия действующего сертификата эксплуатанта, в отношении которого не введены ограничения и не приостановлено действие и другие.

Кроме того, если авиаперевозчик указал софинансируемый маршрут, к заявлению прилагается копия соответствующего нормативного правового акта субъекта.

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Установлена также последовательность рассмотрения заявок. Так, маршруты включаются в перечень субсидируемых в следующем порядке:

- в первую очередь — маршруты, в отношении которых субъектом принято решение о предоставлении авиаперевозчику из местного бюджета субсидии в размере 50 и более процентов предельного размера субсидии;

- во вторую очередь — маршруты, в отношении которых субъектом принято решение о предоставлении авиаперевозчику субсидии в размере более 60 процентов предельного размера субсидии;

- в третью очередь — маршруты, в отношении которых субъектом принято решение о предоставлении авиаперевозчику субсидии в размере менее 50 процентов предельного размера субсидии и так далее.

Законы, вступающие в силу с 5 октября


Как отмечается в постановлении, результатом предоставления субсидии является количество регулярных рейсов, выполненных авиаперевозчиками, составляющее не менее 80 процентов рейсов, указанных в перечне субсидированных маршрутов.

Отдельно отмечается, что правила субсидирования не распространяются на Южный федеральный округ.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#авиа #деньги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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