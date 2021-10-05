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Россиянин попал под следствие за оскорбление замгенпрокурора Белоруссии в Telegram

Россиянин попал под следствие за оскорбление замгенпрокурора Белоруссии в Telegram

В Минске возбудили уголовное дело в отношении россиянина по факту оскорбления заместителя генерального прокурора Белоруссии. По версии следствия, он опубликовал в Telegram-канале оскорбительный комментарий в отношении замглавы ведомства, сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

"Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации, 1980 года рождения, который в одном из Telegram-каналов опубликовал оскорбительный комментарий в отношении заместителя генерального прокурора Республики Беларусь в связи с выполнением им служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Подробную информацию об инциденте сотрудники ведомства не сообщили, но напомнили о принципе неотвратимости наказания. По данной статье гражданину России грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

Каждый виновный в совершении преступления будет изобличен и привлечен к уголовной ответственности, подвергнут справедливому наказанию.

Ранее Ruposters писал, что в Белоруссии суд приговорил россиянку к полутора годам колонии за пост в Twitter про президента республики Александра Лукашенко.

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По материалам: uposters.ru

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