Самостоятельный выход в свет: дочь Миллы Йовович Эва посетила показ Miu Miu на Неделе моды в Париже

Вадим Карасев

13-летняя дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эва уже хорошо знакома публике не только как ребенок знаменитых родителей, но и как начинающая актриса и модель. Несколько лет назад Эва дебютировала в глянце, ну а в прошлом году девочка получила сразу две роли в крупных кинопроектах — "Черной Вдове" Marvel и картине "Питер Пен и Венди" Disney.

Так-то неудивительно, что и на светские мероприятия Эву теперь зовут лично, а не в качестве дополнения к родителям. Сегодня Эва стала гостьей на показе Miu Miu в рамках Недели моды в Париже. Девочка уверенно позировала фотографам у прессвола и нисколько не терялась на фоне других приглашенных.





Эва Андерсон

















Эва Андерсон с родителями в 2017 году

Впрочем, в Париж она все-таки приехала не одна, а с родителями. Так, ранее ее мама, 45-летняя Милла Йовович, участвовала в качестве модели в показе Balmain. Сопровождает их в поездке и Пол Андерсон. Фотограф и близкий друг семьи Крис Бреннер поделился у себя в инстаграме фотографиями с вечерней прогулки Эвы и ее отца по городу. Гуляла Эва, кстати, тоже в одежде Miu Miu, так что, кажется, бренд серьезно присматривается к потенциальному новому амбассадору. К тому же Миучча Прада "собирала" Эву и на ее первую сольную красную дорожку — премьеру "Черной Вдовы", где девочка также появилась в платье Miu Miu.





Эва Андерсон с отцом Полом Андерсоном

Напомним, что у Миллы и Пола также есть еще две дочери: шестилетняя Дашиэл и годовалая Ошин. У себя в инстаграме актриса часто публикует семейные снимки с праздников или из поездок. Впрочем, как и положено восходящей звезде, Эва и сама уже активно ведет соцсети, где сейчас также делится фото из Парижа.













Надя Бесчетникова