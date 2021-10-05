Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Самостоятельный выход в свет: дочь Миллы Йовович Эва посетила показ Miu Miu на Неделе моды в Париже

Самостоятельный выход в свет: дочь Миллы Йовович Эва посетила показ Miu Miu на Неделе моды в Париже

Самостоятельный выход в свет: дочь Миллы Йовович Эва посетила показ Miu Miu на Неделе моды в Париже

13-летняя дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эва уже хорошо знакома публике не только как ребенок знаменитых родителей, но и как начинающая актриса и модель. Несколько лет назад Эва дебютировала в глянце, ну а в прошлом году девочка получила сразу две роли в крупных кинопроектах — "Черной Вдове" Marvel и картине "Питер Пен и Венди" Disney.

Так-то неудивительно, что и на светские мероприятия Эву теперь зовут лично, а не в качестве дополнения к родителям. Сегодня Эва стала гостьей на показе Miu Miu в рамках Недели моды в Париже. Девочка уверенно позировала фотографам у прессвола и нисколько не терялась на фоне других приглашенных.


Эва Андерсон





Эва Андерсон с родителями в 2017 году

Впрочем, в Париж она все-таки приехала не одна, а с родителями. Так, ранее ее мама, 45-летняя Милла Йовович, участвовала в качестве модели в показе Balmain. Сопровождает их в поездке и Пол Андерсон. Фотограф и близкий друг семьи Крис Бреннер поделился у себя в инстаграме фотографиями с вечерней прогулки Эвы и ее отца по городу. Гуляла Эва, кстати, тоже в одежде Miu Miu, так что, кажется, бренд серьезно присматривается к потенциальному новому амбассадору. К тому же Миучча Прада "собирала" Эву и на ее первую сольную красную дорожку — премьеру "Черной Вдовы", где девочка также появилась в платье Miu Miu.


Эва Андерсон с отцом Полом Андерсоном

Напомним, что у Миллы и Пола также есть еще две дочери: шестилетняя Дашиэл и годовалая Ошин. У себя в инстаграме актриса часто публикует семейные снимки с праздников или из поездок. Впрочем, как и положено восходящей звезде, Эва и сама уже активно ведет соцсети, где сейчас также делится фото из Парижа.





Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Самостоятельный выход в свет: дочь Миллы Йовович Эва посетила показ Miu Miu на Неделе моды в Париже
Самостоятельный выход в свет: дочь Миллы Йовович Эва посетила показ
Неделя моды в Париже: улыбающиеся модели и вайб 1980-х на показе Chanel
Неделя моды в Париже: улыбающиеся модели и вайб 1980-х на показе
В Черкесске открылся первый в регионе школьный технопарк «Кванториум»
В Черкесске открылся первый в регионе школьный технопарк «Кванториум»
Педагогов приглашают к участию в программе «Код БЕЗопасности»
Педагогов приглашают к участию в программе «Код БЕЗопасности»
Абсолютным победителем IV Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России – 2021» стала Ольга Самарина из Санкт-Петербурга
Абсолютным победителем IV Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог
Педагог из Свердловской области победила во Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России – 2021»
Педагог из Свердловской области победила во Всероссийском конкурсе
В онлайн-уроке о Нюрнбергском процессе приняли участие 90 тысяч человек
В онлайн-уроке о Нюрнбергском процессе приняли участие 90 тысяч
В Сочи открылся заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021»
В Сочи открылся заключительный этап Всероссийского профессионального
Украине и Грузии предрекли конфликт из-за ареста Саакашвили
Украине и Грузии предрекли конфликт из-за ареста Саакашвили
Космический аппарат BepiColombo провел первый гравитационный маневр у Меркурия
Космический аппарат BepiColombo провел первый гравитационный маневр у
Боги, короли, огонь и кровь: вышел первый тизер "Дома дракона" — приквела "Игры престолов"
Боги, короли, огонь и кровь: вышел первый тизер "Дома
Екатерина Костылева из Тюменской области стала учителем года России – 2021
Екатерина Костылева из Тюменской области стала учителем года России –

Топ на сегодня

Павел Табаков рассказал о воспитании годовалой дочери: "У меня нормальная роль папы"
Павел Табаков рассказал о воспитании годовалой дочери: "У меня
В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров «Точка роста»
В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров
В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и студентов колледжей
В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур с дочерью, Елена Перминова на показах Stella McCartney и Giambattista Valli
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур с дочерью, Елена
Доля просроченных кредитов россиян обновила исторический минимум
Доля просроченных кредитов россиян обновила исторический минимум

Еще по теме

9-летняя дочь Миллы Йовович спит вместе с родителями, и они не против
Дочь Миллы Йовович Эва снялась для обложки глянца
Милла Йовович стала мамой в третий раз
11-летняя дочь Миллы Йовович Ева дебютировала на обложке глянца