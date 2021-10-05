Саратовский полицейский попался на майнинге криптовалюты в здании МВД

Вадим Карасев

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника УМВД по Саратовской области, организовавшего майнинг криптовалюты в принадлежащем ведомству здании. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Следствие установило, что сотрудник местного РЭО ГИБДД воспользовался доступом к помещению в здании полиции в 6-м Соколовском проезде в Саратове и установил там 2 устройства для майнинга, подключив их к электросети. Ущерб от действий полицейского составил 231 тыс. рублей, в основном это расходы на электроэнергию.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками отдела собственной безопасности саратовского МВД. Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

