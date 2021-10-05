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Сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов

Сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов

20:56  Автор: Жанна Звягина



Группа сенаторов США от обеих партий попросила главу Белого дома выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы увеличить число сотрудников американского посольства, сообщается во вторник на сайте республиканца Марко Рубио.

С 1 августа посольство США в России работает в минимальном за пять лет составе — 120 сотрудников. 

Рубио, Марк Уорнер, Джим Риш и Роберт Менендес и другие члены верхней палаты Конгресса США направили письмо Джо Байдену с призывом «принять незамедлительные меры, чтобы расширить штат посольства США в Москве и, если правительство РФ не будет сотрудничать, выслать 300 российских дипломатов».

Конгрессмены назвали диспропорцию в дипломатическом представительстве неприемлемой.

Россия предложила США «обнулить» ситуацию с дипломатами


23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», в соответствии с которым посольство США не может заключать трудовые договоры с гражданами третьих стран на территории России.

В свою очередь, в посольстве США заявили, что в связи с запретом дипмиссия практически перестанет оказывать консульские услуги, за исключением экстренных случаев.



#США #международные отношения


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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