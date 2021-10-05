СК открыл уголовное дело после ЧП с прогулочным судном в Белом море

19:27 Автор: Кристина Стащенко

Источник: Следственный комитет

В Мурманской области в акватории Белого моря затонуло прогулочное судно «Фаворит», пропали три человека, один погиб, еще один остался жив. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным СК, 5 октября маломерное судно «Фаворит» с водителем и четырьмя пассажирами на борту вышло на рыбалку в Кандалакшский залив в районе деревни Кашкаранцы Мурманской области. Из-за непогоды судно затонуло, а люди оказались в воде. Двоих из них — мужчину и женщину — нашли около берега, судьба еще троих неизвестна. В результате переохлаждения женщина скончалась.

Следователи открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. На месте работает следственная группа.

Как сообщает ТАСС, люди на спасательном плоту попытались самостоятельно добраться до берега. Плот впоследствии прибило к берегу, однако он был пуст.

На поиски экипажа судна вылетал вертолет Ми-8. Ситуацию в районе ЧП осложняют погодные условия: ветер достигал 15-16 метров в секунду, а высота волн — около двух метров.

4 октября сообщалось, что вертолет Robinson R-44, выполнявший учебно-тренировочный полёт, разбился в Московской области. При крушении погибли три человека: двое мужчин и женщина.

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