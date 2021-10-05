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Слуцкий ответил на обвинения в адрес РФ в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе

Слуцкий ответил на обвинения в адрес РФ в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе

22:47  Автор: Жанна Звягина



Председатель Комитета Госдумы VII созыва по международным делам Леонид Слуцкий считает, что министр обороны Польши Мариуш Блащак «превзошел себя», когда на Варшавском форуме по безопасности назвал Россию главной угрозой для безопасности в Европе.

По оценке депутата, на фоне реальных угроз, с которыми сегодня сталкиваются европейские страны, в особенности после вывода американских войск из Афганистана, такое заявление говорит «либо о политической близорукости, либо о попытках вновь сместить фокус внимания с просчетов »цивилизаторов«, все еще ведущих борьбу за гегемонию коллективного Запада».

«Нескончаемые мантры о „злодейке-России“ не помогут уйти от надвигающихся проблем для общего континента — терроризма, роста наркотрафика и миграционного кризиса», — указал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По оценке парламентария, «куда адекватнее» на форуме выступил министр обороны Черногории Оливер Иньяц, призвавший НАТО поддерживать диалог с Россией с тем, чтобы сохранять потенциал для улучшения ситуации в сфере европейской безопасности.

Столтенберг раскритиковал идею создания вооруженных сил Евросоюза


Слуцкий также напомнил, что недавно средства массовой информации сообщали, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал целесообразным восстановление формата «Россия-НАТО».

«Налицо противоборство здравомыслия и закостенелой русофобии. Причем так называемые младоевропейцы в своей антироссийской слепоте продолжают тянуть назад, тем самым создавая рост напряженности и тормозя решение проблем по преодолению общеконтинентальных вызовов и угроз», — написал глава комитета.



#НАТО #ЕС #безопасность

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По материалам: pnp.ru

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