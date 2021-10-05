Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе

Вадим Карасев

Продолжаем изучать стиль новых и молодых героев, которые популярны в инстаграме и тиктоке. И сегодня у нас на очереди падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе (относится к ней телеведущий, впрочем, как к родной дочери — воспитывал он ее с того момента, когда девочке было пять лет).

Кто: Эрика Кикнадзе (@e_ttg), 21 год

Почему мы ее знаем: падчерица Ивана Урганта

Что носит: джинсы оверсайз, казаки, облегающие цветные платья и кресты





Эрика Кикнадзе

Вести свой инстаграм Эрика начинала с фото улиц Нью-Йорка и портретов незнакомцев, но довольно быстро студентка школы дизайна Parsons переключилась на модную тему, взяв в кадр собственные образы. И за последний год они заметно мутировали: в типичную студентку вселились винтаж, эпатаж, Белла Хадид и Дуа Липа (распространение стиля последних, впрочем, уже давно пора объявлять пандемией среди инфлюенсеров) и пара рок-звезд.

Наблюдать за Эрикой мы начинали, когда она была сосредоточена на парных луках со своим парнем Мусой и явно вдохновлялась афроамериканской уличной культурой и стилем хип-хопа с легкой примесью преппи. Тогда Эрика постоянно носила безразмерные широкие джинсы, вязаные жилетки, объемные пуховики и колледж-куртки.













Но в этом году с Мусой девушка, очевидно, рассталась — по крайней мере, новых совместных фото уже давно нет. Вместе с Мусой из жизни Эрика вычеркнула и прежние модные идеалы, ведь и потребность в парных луках отпала, а вот тяга к экспериментам явно возросла.





Девушка перекрасила волосы и брови в красный и стала чаще обращаться к стилю начала нулевых. Оттуда родом и платья с принтами-разводами, и неровные края юбок, и жилетки вместо топов, и торчащие из джинсов стринги.













































Кроссовки Эрика сейчас сменила на казаки. Винтажные ковбойские сапоги Tony Lama она комбинирует со всем подряд, но главное, видимо, — с цветом волос и своими красными татуировками. Появилась у Эрики сейчас тяга и к "голым" платьям. Прозрачные шифоновые и кружевные наряды — ее последний модный "краш".









В вопросе аксессуаров у девушки тоже есть свои фавориты — это различные подвески в виде крестов и крестиков, а также жемчужные чокеры и заколки для волос.





Вместе со своими фото Эрика часто постит и различные фото знаменитостей и кадры из фильмов, вдохновляющие ее или близкие ей своей эстетикой. И можно сделать вывод, что фазу бунтарства Эрика еще не прошла.

Девушке явно нравятся герои с неоднозначной репутацией — от рок-звезд Курта Кобейна и Эми Уайнхаус до дизайнера Джона Гальяно. Вдохновляют девушку и скандальные пары из прошлого, например, Кейт Мосс и Джонни Депп, Серж Генсбур и Джейн Биркин, Памела Андерсон и Томми Ли, Сид Вишес и Нэнси Спанджен. Образ "плохой девочки" Эрика охотно воплощает в своих инстаграмных фотосессиях: от воссоздания атмосферы безумных вечеринок до фото с косяком.













Как вам стиль Эрики?

Надя Бесчетникова