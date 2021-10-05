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Тина Кунаки, Кейт Мосс, Карди Би и другие на ювелирной презентации в Париже

Тина Кунаки, Кейт Мосс, Карди Би и другие на ювелирной презентации в Париже

Вчера вечером в отеле "Ритц" в Париже прошел специальный показ ювелирного бренда Messika, на котором представили коллекцию, созданную в сотрудничестве с Кейт Мосс.

Гостями мероприятия стали Тина Кунаки, немецкая модель Тони Гаррн, которая вернулась к светской жизни после рождения ребенка, Карди Би, которая продолжает впечатлять нас яркими модными образами (на этот раз в Richard Quinn), манекенщики Джордан Барретт и Фернандо Касабланкас, сыгравшие недавно свадьбу, где кольца выносила как раз Кейт Мосс, и другие. В показе приняли участие модели Синди Бруна, Тейлор Хилл, Изабели Фонтана и другие.


Валери Мессика и Кейт Мосс на показе

Для бренда это уже вторая коллаборация с культовой моделью, и Кейт явно весьма воодушевлена этим сотрудничеством. Модель в принципе является большой поклонницей драгоценностей и всегда увлечена поиском новых необычных украшений.


Тина Кунаки и Валери Мессика
Тони Гаррн


Карди Би



Карди Би и Валери Мессика


Джордан Барретт, Валери Мессика и Фернандо Касабланкас
Фернандо Касабланкас
Лума Гроте
София Резинг


Камила Коэльо
Фай Хадра и Валери Мессика
Камиль Шарьер

Свою первую крупную покупку Кейт сделала у антикварного ювелира в Милане в начале 1990-х и с тех пор собрала внушительную коллекцию старинных украшений.

Я определенно рекомендую людям искать украшения во время путешествий, я всегда этим занимаюсь, и у меня есть любимые места, куда я возвращаюсь, когда бываю в этом городе. Кроме того, антикварные магазины и рынки великолепны, если вы, как и я, любите винтажные вещи,

— делилась модель с Vogue.


Джордан Барретт, Валери Мессика и Фернандо Касабланкас


Карди Би и Валери Мессика

Именно в своей личной коллекции Кейт и искала вдохновение на этот раз, предложив создать вариации ее самых любимых винтажных украшений.


 


Валери (Валери Мессика — основательница бренда. — Прим. ред.) присылала мне фотографии всех дизайнов, а я давала свои отзывы. Как и в случае с одеждой, я ношу украшения в самых разных стилях, и это действительно отражено в том, что создала Валери,

— рассказала Кейт о сотрудничестве с брендом.


Синди Бруна
Тейлор Хилл
Изабели Фонтана
Констанс Яблонски
Су Джу Парк







Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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