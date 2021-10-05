Тина Кунаки, Кейт Мосс, Карди Би и другие на ювелирной презентации в Париже

Вадим Карасев

Вчера вечером в отеле "Ритц" в Париже прошел специальный показ ювелирного бренда Messika, на котором представили коллекцию, созданную в сотрудничестве с Кейт Мосс.

Гостями мероприятия стали Тина Кунаки, немецкая модель Тони Гаррн, которая вернулась к светской жизни после рождения ребенка, Карди Би, которая продолжает впечатлять нас яркими модными образами (на этот раз в Richard Quinn), манекенщики Джордан Барретт и Фернандо Касабланкас, сыгравшие недавно свадьбу, где кольца выносила как раз Кейт Мосс, и другие. В показе приняли участие модели Синди Бруна, Тейлор Хилл, Изабели Фонтана и другие.





Валери Мессика и Кейт Мосс на показе

Для бренда это уже вторая коллаборация с культовой моделью, и Кейт явно весьма воодушевлена этим сотрудничеством. Модель в принципе является большой поклонницей драгоценностей и всегда увлечена поиском новых необычных украшений.





Тина Кунаки и Валери МессикаТони Гаррн





Карди Би









Карди Би и Валери Мессика





Джордан Барретт, Валери Мессика и Фернандо КасабланкасФернандо КасабланкасЛума ГротеСофия Резинг





Камила КоэльоФай Хадра и Валери МессикаКамиль Шарьер

Свою первую крупную покупку Кейт сделала у антикварного ювелира в Милане в начале 1990-х и с тех пор собрала внушительную коллекцию старинных украшений.

Я определенно рекомендую людям искать украшения во время путешествий, я всегда этим занимаюсь, и у меня есть любимые места, куда я возвращаюсь, когда бываю в этом городе. Кроме того, антикварные магазины и рынки великолепны, если вы, как и я, любите винтажные вещи,

— делилась модель с Vogue.





Джордан Барретт, Валери Мессика и Фернандо Касабланкас





Карди Би и Валери Мессика

Именно в своей личной коллекции Кейт и искала вдохновение на этот раз, предложив создать вариации ее самых любимых винтажных украшений.

Валери (Валери Мессика — основательница бренда. — Прим. ред.) присылала мне фотографии всех дизайнов, а я давала свои отзывы. Как и в случае с одеждой, я ношу украшения в самых разных стилях, и это действительно отражено в том, что создала Валери,

— рассказала Кейт о сотрудничестве с брендом.





Синди БрунаТейлор ХиллИзабели ФонтанаКонстанс ЯблонскиСу Джу Парк





















Надя Бесчетникова