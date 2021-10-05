Тюменских пранкеров отпинали прохожие за съемки "ограбления бабушки"

Вадим Карасев

Неравнодушные жители Тюмени побили и скрутили тиктокеров, которые снимали пранк с ограблением бабули на остановке. К тому же блогерами заинтересовалась полиция, сообщает 72.Ru.

Ролик с неудачным розыгрышем появился в сети накануне. На нем 2 парня на электромопеде подъезжают к остановке, один из них набрасывается на стоящую на тротуаре "бабушку" и отбирает у нее сумку. Скрыться пранкерам не удалось — за ними бросились прохожие, и даже один водитель выскочил наперерез со встречной полосы.

В местном МВД заявили, что в полицию после инцидента никто не обращался. Тем не менее там пообещали проверить видео на предмет правонарушений.

"По факту размещенного видеоролика проводится проверка. По предварительным данным, действия участников видеозаписи являются постановочными", - сказал глава пресс-службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников.

По итогам проверки будет понятно, грозит ли шутникам какое-либо наказание за их креатив.

