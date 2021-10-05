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Тренировки, встреча с Ургантом: как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полету в космос

Тренировки, встреча с Ургантом: как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полету в космос

Уже завтра в 11:55 по московскому времени с космодрома Байконур в космос отправится ракета-носитель "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и кинорежиссером Климом Шипенко на борту. В полет Пересильд и Шипенко отправятся для съемок первого фильма в космосе под названием "Вызов", а сопроводит их туда космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.


Юлия Пересильд и Клим Шипенко

Около двух недель назад Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров прибыли на Байконур, где сейчас проходят подготовку перед полетом. Их будни состоят из постоянных тренировок, прохождения инструктажа, так называемых "примерок" корабля и общения с журналистами. Параллельно Юлия и Клим, известный зрителям по работе над фильмами "Салют-7" и "Текст", репетируют сцены, которые им предстоит снимать уже в космосе.

Сегодня состоялись наша финальная читка и разбор сценария фильма "Вызов" на Земле. Следующая читка уже будет в космосе. Мы довольны. И готовы. Хотя, конечно, волнуемся. Поэтому все время друг друга поддерживаем. Такого опыта ни у кого еще не было. Первооткрывателями быть всегда трудно, страшно, но очень интересно! Ждем встречи с волнующим новым пространством! Летим туда с открытыми сердцами! И мечтаем, чтобы космос тоже нас принял,

— поделилась в инстаграме Юлия.


Клим Шипенко, Антон Шкаплеров и Юлия Пересильд


Юлия Пересильд и Клим Шипенко

В разговоре с журналистами Пересильд призналась, что уже готовится к изменениям, которые могут произойти с ее внешностью в космосе. Чтобы минимизировать стресс для организма, Юлия будет пользоваться советами бывалых космонавтов.

Это больной вопрос. На самом деле я жду утро 6 октября, ведь все девочки знают, что утро на Земле не всегда бывает простым, что говорить о космосе. Конечно, космонавты поделились с нами некоторыми лайфхаками, но мы понимаем, что невесомость есть невесомость, и что-то мы не сможем изменить,

— поделилась своими опасениями Пересильд.


Юлия Пересильд


Клим Шипенко и Юлия Пересильд

На днях в Казахстан также приехала съемочная группа программы "Вечерний Ургант", чтобы поддержать Пересильд и Шипенко перед их первым полетом в космос и в числе первых осветить это событие. Встретиться с глазу на глаз у Ивана Урганта с киноэкипажем не вышло, потому что сейчас будущие участники полета находятся на карантине. Однако ведущий вместе с актрисой и режиссером все же снял шуточный ролик, в котором они общаются с ним с балкона, а также немного побеседовал с ними через стекло.


Встречи на Байконуре особенные. Пусть и через стекло, но так здорово! @urgantcom, как здорово, что вы приехали! Завтра важный красивый день! А сегодня хочу сказать спасибо. Я никогда не чувствовала столько любви. Я так благодарна. Все пишут, шлют видео, говорят очень хорошие и нужные слова. И близкие друзья, и просто коллеги, с которыми я знакома. Спасибо, спасибо, спасибо. Я свечусь от вашей любви. С радостью и благодарностью принимаю каждое ваше слово, каждый взгляд, каждый вздох, спасибо,

— поделилась впечатлениями от этой встречи Пересильд.


Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Иван Ургант


Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров вошли в состав основного экипажа, а космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина — в состав дублирующего. Сейчас к этому событию приковано повышенное внимание прессы, а прямая трансляция запуска ракеты будет вестись по Первому каналу. Перед первым полетом в космос Юлию Пересильд и Клима Шипенко поддерживают не только поклонники, но и многие звезды, в том числе Алла Пугачева и Филипп Киркоров.

Ожидается, что в космосе Пересильд и Шипенко пробудут до 17 октября. На Землю они вернутся на корабле "Союз МС-18" вместе с другим космонавтом, который сейчас находится на МКС, — Олегом Новицким.


Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко
Яна Марковская
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По материалам: spletnik.ru

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