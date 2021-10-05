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Украине и Грузии предрекли конфликт из-за ареста Саакашвили

Украине и Грузии предрекли конфликт из-за ареста Саакашвили

Бывший депутат Верховной рады Украины Валерия Заружко в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что арест Михаила Саакашвили в Грузии может привести к напряженности между двумя государствами и в отношениях с Евросоюзом.

По словам экс-нардепа, это не внутреннее дело Грузии, поскольку Саакашвили имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет реформ.

"Он задержан на территории другого государства, плюс он относится к топ-эшелону чиновников. Это все-таки ставит Украину в достаточно неудобное положение, потому что здесь придется реагировать совершенно иначе, чем если бы он был рядовой гражданин", — считает Заружко.

В случае возникновения конфликта между Тбилиси, Киевом и Брюсселем разрешить его будет чрезвычайно сложно, продолжает бывший депутат. Она посоветовала украинскому МИД тщательно подготовиться к переговорам по этой теме и действовать дипломатично, чтобы снизить градус напряженности.

Как писал Ruposters, Грузия отказала Украине в выдаче Саакашвили.

Саакашвили был задержан после того, как вернулся на родину и записал два видео из Батуми с призывом к оппозиции идти маршем на Тбилиси. Спикер парламента Грузии Каха Кучава напомнил, что политик, имеющий украинское гражданство, таким образом нарушил конституцию Грузии, запрещающую вмешательство иностранцев в выборы, которые прошли 2 октября. В Грузии бывший президент преследуется по нескольким статьям уголовного кодекса.

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По материалам: uposters.ru

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