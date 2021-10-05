В «Артеке» прошел фестиваль «Город Мастеров»

В «Артеке» прошел фестиваль дополнительного образования «Город Мастеров», в котором приняли участие ребята из всех лагерей Международного детского центра.

На 51 площадке ребята из самых разных отрядов могли попробовать себя в образовательных, творческих и спортивных активностях. Они осваивали основы робототехники, записывали песни, разрабатывали экологические проекты, делали различные сувениры.

Кроме того, в «Артеке» прошел флешмоб, посвященный Дню учителя. В преддверии праздника школьники надписали открытки для своих учителей и выложили из них тематическое панно.

Затем поздравления будут направлены с артековской почты в школы, где учатся ребята, и вручены педагогам, которым они были адресованы.