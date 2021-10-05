Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Башкирии объявили конкурс на самое трезвое село

В Башкирии объявили конкурс на самое трезвое село

Власти Башкирии в третий раз проведут конкурс "Трезвое село", призванный сократить употребление алкоголя в небольших населенных пунктах республики. Победители получат гранты на благоустройство, пишет "Коммерсант".

Призовой фонд проекта составляет 40 млн рублей, выделенных из регионального бюджета, которые будут распределены между 12 селами и деревнями в четырех номинациях в зависимости от размера поселка. Победители получат от 1,5 млн до 6 млн рублей. Об участии в конкурсе жители населенного пункта должны договориться на сходе.

Проект длится 8 месяцев, за которые селам предстоит проводить различные программы снижения вреда от пьянства: организовать кружки по интересам, проводить антиалкогольные лекции, снимать и публиковать тематические ролики для соцсетей. Итоги будут подведены 1 июня 2022 года, оценивать успехи будут по балльной системе. Жюри учтет динамику количества зависимых от алкоголя, неблагополучных семей, жителей, лишенных родительских прав, закрытых точек продажи алкоголя и суррогата, а также криминальную статистику.

По словам депутата Госдумы Эльвиры Аиткуловой, цель проекта — сформировать нетерпимое отношение к тем, кто употребляет алкоголь и продает суррогат, сплотить граждан вокруг здорового образа жизни и улучшить демографические показатели. Ключевым фактором потребления спиртного на селе она назвала число торговых точек, с закрытием которых люди начинают меньше пить. 

В 2020 году в конкурсе участвовали 2114 сел и деревень Башкирии. За первое полугодие 2021 года потребление крепкого алкоголя в регионе увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% — до 14 млн литров.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В «Артеке» прошел фестиваль «Город Мастеров»
В «Артеке» прошел фестиваль «Город Мастеров»
Как в сети отреагировали на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp: мемы и шутки
Как в сети отреагировали на сбой в работе Facebook, Instagram и
В Башкирии объявили конкурс на самое трезвое село
В Башкирии объявили конкурс на самое трезвое село
Новолуние 6 октября 2021 года: что можно делать и что нельзя
Новолуние 6 октября 2021 года: что можно делать и что нельзя
Котел, работающий на опилках, производства «РЭП» г Барнаул
Котел, работающий на опилках, производства «РЭП» г Барнаул
Пенелопа Крус на фотоколле фильма "Параллельные матери" в Мадриде
Пенелопа Крус на фотоколле фильма "Параллельные матери" в
Полезные свойства фацелии и сферы ее применения
Полезные свойства фацелии и сферы ее применения
Саратовский полицейский попался на майнинге криптовалюты в здании МВД
Саратовский полицейский попался на майнинге криптовалюты в здании МВД
Гадание на червовых картах на любовь
Гадание на червовых картах на любовь
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших иностранных компаний в России
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших иностранных компаний в России
Амаль и Джордж Клуни впервые за долгое время вышли вместе в свет
Амаль и Джордж Клуни впервые за долгое время вышли вместе в свет
Энергетическая польза свежих овощей в рационе
Энергетическая польза свежих овощей в рационе

Топ на сегодня

Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских садах республики более 1 тыс. мест
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень ярким нарядам
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень
В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров «Точка роста»
В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и студентов колледжей
В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и

Еще по теме

"Вконтакте" запускает конкурс с призовым фондом полмиллиона рублей
Рабочие агрокомплекса Башкирии получат до 500 000 руб. подъёмных
Подведены итоги конкурса на лучшую концепцию станции Мир-2
Подмосковные школьники посоревнуются в знании избирательного права