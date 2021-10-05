В Башкирии объявили конкурс на самое трезвое село

Вадим Карасев

Власти Башкирии в третий раз проведут конкурс "Трезвое село", призванный сократить употребление алкоголя в небольших населенных пунктах республики. Победители получат гранты на благоустройство, пишет "Коммерсант".

Призовой фонд проекта составляет 40 млн рублей, выделенных из регионального бюджета, которые будут распределены между 12 селами и деревнями в четырех номинациях в зависимости от размера поселка. Победители получат от 1,5 млн до 6 млн рублей. Об участии в конкурсе жители населенного пункта должны договориться на сходе.

Проект длится 8 месяцев, за которые селам предстоит проводить различные программы снижения вреда от пьянства: организовать кружки по интересам, проводить антиалкогольные лекции, снимать и публиковать тематические ролики для соцсетей. Итоги будут подведены 1 июня 2022 года, оценивать успехи будут по балльной системе. Жюри учтет динамику количества зависимых от алкоголя, неблагополучных семей, жителей, лишенных родительских прав, закрытых точек продажи алкоголя и суррогата, а также криминальную статистику.

По словам депутата Госдумы Эльвиры Аиткуловой, цель проекта — сформировать нетерпимое отношение к тем, кто употребляет алкоголь и продает суррогат, сплотить граждан вокруг здорового образа жизни и улучшить демографические показатели. Ключевым фактором потребления спиртного на селе она назвала число торговых точек, с закрытием которых люди начинают меньше пить.

В 2020 году в конкурсе участвовали 2114 сел и деревень Башкирии. За первое полугодие 2021 года потребление крепкого алкоголя в регионе увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% — до 14 млн литров.