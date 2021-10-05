В Черкесске открылся первый в регионе школьный технопарк «Кванториум»

В Черкесске открылся первый в регионе школьный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.

Технопарк открылся на базе гимназии № 19 Черкесска в рамках нацпроекта «Образование».

Планируется, что только в этом учебном году обучение в «Кванториуме» пройдут не менее 100 детей с 4-го по 11-й класс. Занятия в «Кванториуме» будут вести квалифицированные педагоги, которые прошли специальную курсовую подготовку.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.