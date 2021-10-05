В День учителя Музей Победы запустил праздничную акцию

В День учителя Музей Победы запустил праздничную акцию, в рамках которой педагоги московских и подмосковных школ получат уникальную возможность вместе со своими учениками бесплатно посетить экскурсию по новой экспозиции «Подвиг Народа», сообщает пресс-служба музея.

В этом году акция пройдет уже в третий раз.

«Учитель – это профессия с большой буквы. Педагоги не только помогают детям познавать мир, но и прививают им любовь к Родине и ее истории. Подарки учителям в честь профессионального праздника стали уже доброй традицией нашего музея», – отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Экскурсия по новой экспозиции поможет ученикам более детально и всесторонне изучить историю Великой Отечественной войны.