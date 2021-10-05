В Калининградской области в четвертый раз стартовал проект «Билет в будущее»

В Калининградской области в четвертый раз стартовал проект «Билет в будущее», сообщает Министерство образования Калининградской области.

Площадками проведения практических мероприятий проекта станут 15 учреждений профессионального образования региона.

Региональный оператор проекта – Ассоциация учреждений и организаций профессионального образования Калининградской области – провел организационно-методические семинары с 37 педагогами, зарегистрированными на платформе школ, а также с педагогами профессиональных образовательных организаций, которые станут наставниками свыше 1000 школьников при проведении профессиональных проб и познакомят ребят со спецификой различных сфер профессиональной деятельности.

«Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов. Он реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.