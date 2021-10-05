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В Китае назвали США главной угрозой демократии

В Китае назвали США главной угрозой демократии

09:41  Автор: Иван Антонов, Пекин



КНР решительно выступает против провоцирования конфронтации и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Соединённые Штаты упорно не прислушиваются к другим странам, действуют по своему усмотрению, прибегая к откровенной фальсификации, заявил с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, сообщает «Хуаньцюван».

По словам дипломата, США активно занимаются фабрикацией ложной информации, в том числе в отношении Китая, выдвигая затем необоснованные обвинения. Главная цель американцев — сдержать развитие КНР и создать для неё дополнительные проблемы. Для этого Вашингтоном используются методы подтасовки фактов, подчеркнул Чжан Цзюнь.

В то же время в самих Соединённых Штатах ситуация далека от образцовой. В стране усиливается радикализм, сохраняется дискриминация на различной почве, участились проявления шовинизма и другие проблемы. Американское правительство проявило пассивность в противостоянии коронавирусу, которая привела к более чем 700 тысячам смертей, заявил китайский представитель.

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Позиционируя себя как главного защитника демократии, по факту, США являются главной угрозой для неё. С помощью «бутылочки со стиральным порошком» Вашингтон развязал войну, которая привела к гибели мирных жителей и появлению бесчисленного количества беженцев, сказал дипломат.

Кроме всего прочего, Вашингтон под предлогом защиты прав человека орудует односторонними санкциями, подрывая международное торгово-экономическое сотрудничество. Тем самым наносится ущерб законным интересам других стран, прежде всего, развивающегося мира. Всё это к тому же провоцирует возникновение по миру гуманитарных катастроф, отметил Чжан Цзюнь.



#международные отношения #США #Китай


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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