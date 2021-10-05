В московских школах планируют проводить экспресс-тестирование на коронавирус

Власти Москвы рассматривают возможность внедрения экспресс-тестирования на коронавирус в столичных школах для обеспечения нормального режима работы учебных заведений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента России Владимира Путина.

«Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников. В первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости, для того чтобы обеспечить нормальный режим работы школ», – сказал Собянин.

Он информировал, что в Москве уже начали эксперимент по внедрению экспресс-тестирования на коронавирус в МФЦ и торговых центрах.

«Экспресс-тесты сами по себе не новы. И сегодня являются вполне эффективной мерой для выявления ковидных больных», – уточнил мэр.