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В Москве на 32 площадках начались соревнования отборочного тура столичного чемпионата «Абилимпикс-2021»

В Москве на 32 площадках начались соревнования отборочного тура столичного чемпионата «Абилимпикс-2021»

В Москве на 32 площадках начались соревнования отборочного тура столичного чемпионата «Абилимпикс-2021», сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

Первый этап конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидностью продлится до 15 октября. В нем примут участие 2027 мастеров. Больше половины участников составляют школьники.

Чемпионат проходит по 81 компетенции, в числе которых информационные технологии, медицина, промышленность, экономика и финансы, сфера услуг и питание, декоративно-прикладное искусство и другие.

«В этом году участники «Абилимпикса» встретятся очно. На площадке они не только смогут проявить свой профессионализм, но и познакомиться с лучшими работодателями сферы, в которой мечтают работать. Больше половины участников еще учатся в школе. Мы понимаем, как важно для ребят с особенностями здоровья с раннего возраста начать выстраивать свой карьерный путь. На чемпионате им помогают определиться с профессией, увидеть возможности для развития своих талантов и в будущем выйти на рынок труда компетентными и уверенными в себе специалистами», – сказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова. 

Соревнования отборочного тура пройдут очно на базе столичных колледжей, учебного центра «Профессионал» и Международного центра подготовки и развития массажистов.

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. С каждым годом чемпионат «Абилимпикс» набирает все большую популярность в образовательной среде, а количество его конкурсантов только растет.

# Общество
По материалам: edu.ru

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