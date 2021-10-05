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В Москве в Музее военной формы 5 октября откроется выставка «Кадетская перекличка»

В Москве в Музее военной формы 5 октября откроется выставка «Кадетская перекличка»

В Москве в Музее военной формы Российского военно-исторического общества 5 октября откроется выставка «Кадетская перекличка», приуроченная к 290-летию кадетского образования в России, сообщает РВИО.

Выставка призвана рассказать о формировании, становлении, развитии и изменениях отечественной военной школы, ее вкладе в историю страны на протяжении почти трех столетий. В рамках выставочного проекта будет представлена история кадетского образования, в том числе форма кадет императорской России, суворовских и нахимовских училищ Советского Союза, знаки различия, нагрудные знаки и жетоны, оружие, книги, фотографии, живопись и графика.

Экспонаты для выставки предоставили Государственный исторический музей, Государственный музей-заповедник «Царское Село», Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации, Музей Москвы, Дом русского зарубежья имени А.И. Солженицына и многие другие. Отдельное место в экспозиции займут предметы из частных собраний.

Выставка будет проводиться до 20 декабря 2021 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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