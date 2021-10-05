В онлайн-уроке о Нюрнбергском процессе приняли участие 90 тысяч человек

В онлайн-уроке о Нюрнбергском процессе приняли участие 90 тысяч человек, сообщает Федеральное агентство по делам молодежи.

Мероприятие, посвященное 75-летию со дня завершения судебного процесса над военными преступниками Третьего рейха, провели участники движения «Волонтеры Победы».

Прямые включения были организованы из Музея Победы на Поклонной горе в Москве, мемориалов в Крыму, городе-герое Сталинграде и Государственного музея Аушвиц-Биркенау в Польше.

«Прошло 75 лет с момента окончания Нюрнбергского процесса. Но по сей день заводятся уголовные дела по преступлениям нацистов. Мы должны помнить нашу историю, не забывать подвиги, совершенные во имя мира. И очень ценно, что зрителями урока стали более 90 000 человек», – подчеркнула руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

На уроке было рассказано о недавно рассекреченных документах, которые дали толчок судебному процессу.

Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» создано в октябре 2015 года и является правопреемником Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основными целями «Волонтеров Победы» являются сохранение исторической памяти, популяризация отечественной истории и патриотическое воспитание молодежи. Движение выступает соорганизатором таких акций, как «Бессмертный полк», «Красная гвоздика», «Диктант Победы».