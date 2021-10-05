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В России 2023 год объявлен годом учителя и педагога

В России 2023 год объявлен годом учителя и педагога

23:26  Автор: Жанна Звягина



Президент Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России» во вторник заявил, что 2023 год будет посвящён учителям и педагогам.

«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год — год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящён в нашей стране педагогам и наставникам. Год учителя, год педагога», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин сообщил, что в ближайшее время начнётся подготовка к проведению мероприятий для этого года. Он попросил участников встречи присоединиться и поделиться своими идеями.

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5 октября в России отмечается День учителя.

Ранее во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила педагогов с профессиональным праздником, отметив, что именно от них во многом зависит будущее России. 



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По материалам: pnp.ru

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