В Сочи открылся заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021»

В Сочи на площадке Зимнего театра прошла торжественная церемония открытия Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021». Он объединил 83 победителей региональных этапов конкурса. В видеообращении их поприветствовал Министр просвещения России Сергей Кравцов, информирует Минпросвещения России.

«Все вы достигли высокого уровня компетенций в работе, смогли развить свои таланты, выраженные в заботе о детях и умении стать для них добрыми наставниками в начале их пути познания мира, и теперь можете с гордостью показать свои знания, поделиться открытиями в области воспитания нового поколения», – сказал Сергей Кравцов в видеоприветствии.

Он отметил, что Министерство просвещения проводит этот конкурс, чтобы о лучших методиках по работе с дошкольниками смогли узнать как можно больше педагогов учреждений дошкольного образования всей страны и использовать этот опыт для совершенствования своей работы на благо подрастающего поколения.

Министр образования Краснодарского края Елена Воробьева зачитала приветствие от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Она отметила, что в регионе уделяется большое внимание развитию, поддержке и профессиональному росту педагогов.

«Я думаю, что в эти дни, как и на Олимпиаде, главное – не столько выиграть, сколько – участвовать. И то, что вы участвуете – это уже большое достижение каждого из вас. Я хочу сказать, чтобы вы ни в коем случае не волновались, конкурс всегда оценивает профессиональное жюри, которое внимательно относится ко всем конкурсантам. Я думаю, что в эти дни вам удастся познакомиться с представителями разных уголков нашей прекрасной страны, в полной мере раскрыть свои таланты и свой профессионализм и достойно пройти достойно все этапы этого конкурса», – сказала глава Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова.

Победитель конкурса «Воспитатель года России – 2020» Анастасия Быстрюкова пожелала участникам удачи и отметила, что важно гореть своей идеей, идти вперед и осознавать значимость своей профессии.

Заключительный этап XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году проходит с 4 по 8 октября в городе Сочи. В региональных этапах конкурса в этом году приняли участие более 40 тысяч работников учреждений дошкольного образования.

На первом испытании заочного тура участники конкурса «Воспитатель года России – 2021» представили своё интернет-портфолио, на втором – видеоролик-самопрезентацию «Я – педагог».

В ходе очных туров конкурсантов ждут несколько испытаний. Первый тур (5–6 октября) включает состязания «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». После этого будут определены 15 лауреатов.

Второй тур (7–8 октября) состоит из испытаний «Мастерская педагога» и «Ток-шоу», по итогам которых определится победитель.

В рамках конкурса «Воспитатель года России – 2021» 7 октября в Сочи пройдёт научно-практическая конференция «Развитие кадрового потенциала дошкольного образования Российской Федерации», к работе которой присоединятся участники конкурса.

С пленарного заседания конференции будет вестись прямая трансляция.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минпросвещения России и официальном сайте конкурса «Воспитатель года России».

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

В 2020 году победителем стала воспитатель детского сада № 41 муниципального образования Тимашёвский район Краснодарского края Анастасия Быстрюкова.