В Волгоградской области состоялся фестиваль педагогических отрядов

В Волгоградской области состоялся фестиваль педагогических отрядов детских и молодежных общественных организаций, который объединил 150 человек, сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Мероприятие прошло на базе детского оздоровительного лагеря «Дружба».

В форуме приняли участие 15 педагогических отрядов из детских и молодежных общественных объединений. В рамках фестиваля состоялся конкурс на лучший педагогический отряд. По итогам конкурсных испытаний победителем стал педагогический отряд «МиР» организации «Достижения молодых».

Слет проведен в рамках проекта по поддержке педагогических отрядов «Ярко! Жарко! На отлично!», ставшего в 2020 году победителем грантового конкурса Всероссийского молодежного форума «Выше Крыши». Задачами проекта являются создание условий для обмена лучшими педагогическими практиками в области работы с детьми и молодежью между представителями вожатских и педагогических сообществ, повышение мотивации у участников к дальнейшей работе и развитию в педагогической деятельности.