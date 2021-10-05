Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами, лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России – 2021»

В День учителя Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами, лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Во встрече также принял участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, информирует Минпросвещения России.

Открывая встречу, Президент России Владимир Путин отметил, что участники конкурса – блестящие специалисты, яркие, интересные люди, о которых должна знать вся страна. Он сообщил, что со следующего года конкурсные состязания будут проходить в новом формате, с широким информационным освещением, чтобы лучшие представители профессии были на виду и своим мастерством задавали планку для всего педагогического сообщества страны.

«Ваша победа в конкурсе – это отличный пример и для ваших учеников, как нужно проявлять свои способности, не бояться конкурировать и становиться лидерами. Для школьников, для молодых людей вообще, для молодёжи сегодня созданы хорошие возможности заявить о себе, реализоваться в творчестве, науке, спорте. Замечательно, что они могут равняться на вас, на таких, как вы, и смело покорять новые вершины», –сказал глава государства.

Он также поздравил всех педагогов с профессиональным праздником и пригласил лауреатов и финалистов конкурса принять участие в подготовке к празднованию в 2023 году 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского – этот год будет посвящён педагогам и наставникам.

В разговоре с Президентом участники встречи поднимали темы, связанные с формированием мотивации детей к обучению, созданием единого образовательного пространства, поддержкой молодых педагогов и сельских школ, обеспечением безопасности детей в интернете. В том числе говорилось о необходимости развития таких проектов, как «Навигаторы детства», а также мультимедийные исторические парки «Россия – Моя история», чтобы школьники могли изучать историю в новом формате, с использованием современных технологий.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» состоялся 32-й раз. Испытания федерального этапа прошли в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде. По итогам Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» победителем стала Екатерина Костылева, учитель физики гимназии № 16 города Тюмени.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».