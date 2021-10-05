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Военные осуществили новый пуск "Циркона" — второй за день и первый в истории из-под воды

Военные осуществили новый пуск "Циркона" — второй за день и первый в истории из-под воды

Министерство обороны заявило о второй за день испытательной стрельбе гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". На этот раз пуск провели из подводного положения — это первое подобное тестирование нового вооружения.

Испытания прошли в акватории Баренцева моря. Снаряд успешно поразил условную цель, пуск был официально признан успешным.

Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера "Северодвинск" впервые из подводного положения, с глубины 40 м.

Ракета "Циркон" сегодня прошла два новых испытания — ее также впервые пускали с атомной подводной лодки. В обоих случаях обошлось без эксцессов, полеты соответствовали изначально заданным параметрам.

Ранее Ruposters приводил видео первого пуска "Циркона" с АПЛ.

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По материалам: uposters.ru

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