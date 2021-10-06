Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным, изменах и возрасте: "Есть что-то нездоровое в том, чтобы после 50 петь о сексе"

Вадим Карасев

52-летняя Анжелика Варум редко общается с журналистами и не любит откровенничать о личном, поэтому каждое ее интервью вызывает повышенный интерес у публики. Сегодня на YouTube-канале Ирины Шихман появилось интервью с певицей, в котором Варум рассказала об отношении к сексу после 50 и изменам.

Напомним, что в последние годы в прессе нередко появлялись слухи об изменах Леонида Агутина, в браке с которым Варум живет более 20 лет. В этом году Агутин сам публично рассказал об одном эпизоде, когда на вечеринке он целовался с незнакомой женщиной. Эти разговоры певица не стремилась комментировать, но в беседе с Шихман поделилась своими мыслями о том, как стоит относиться к трудностям в семейной жизни. Анжелика заявила, что не хотела бы вычеркивать из общей истории с мужем даже сложные моменты, так как "она росла с ними". Звезда также сравнила измены с цунами, "обижаться на которые нелепо".





Анжелика Варум

Когда вы будете в отношениях лет 10—15, вы почувствуете, что ваше отношение к человеку, который находится рядом с вами, меняется. Те моменты, которые были в приоритете, когда вы только начинали ваши отношения, меняются. Дальше вопрос лишь в том, насколько вы можете жить в новой ипостаси. Обижаться на цунами же нелепо! А ведь цунами уносит жизни людей. Обижаться совершенно бессмысленно. Можно понять и простить, а можно понять и не простить. И это ваш выбор,

— сказала Варум.





Певица также отметила, что простить искренне вполне возможно, но добавила, что советы на эту тему давать нельзя, так как "каждый должен пройти свой путь".





Анжелика Варум и Леонид Агутин

Когда я первый раз встала перед вопросом, могу ли я идти дальше по жизни одна, я поняла, что мне это даже физически причиняет боль. Я была очень удивлена, потому что я человек свободолюбивый. До определенного момента мне казалось — "чемодан в руки, все свободны". И тот момент, когда ты осознаешь эту дыру, когда ты представляешь, что этого человека нет в твоей жизни, ты понимаешь, что ты зависим,

— рассказала певица.





В беседе с Шихман Варум также рассказала, почему ей сейчас неинтересен ее ранний репертуар и она не хочет с ним выступать.

Возраст на сцене имеет значение. Для меня главное — репертуар. Что-то из того, что зритель хочет слушать, я уже не могу себе позволить озвучивать на сцене, потому что это нелепо в силу возраста. Выходит тетя 52 лет — и "давай устроим пожар!". Есть что-то нездоровое в том, чтобы после 50 петь о сексе. Пора уже подумать о душе. Просто эта тема настолько примитивная и настолько неактуальная в возрасте, начиная лет, наверное, с 40 (по крайней мере для меня), она настолько даже не второстепенная, что воспевать это просто нелепо,

— поделилась Варум.





Надя Бесчетникова