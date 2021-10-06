Бывший глава МВД по Коми получил 9 лет колонии за коррупцию

Вадим Карасев

Сыктывкарский городской суд признал экс-главу МВД по Коми Виктора Половникова виновным в совершении коррупционного преступления и назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима и штрафа в 14 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Также осужденного лишили звания генерал-майора полиции и права занимать определенные должности в течение пяти лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

Виктор Половников возглавил МВД Коми в мае 2015 года, а перед этим он был заместителем главы УМВД по ДФО. Министр был задержан 16 января 2020 года, в отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, это была сумма в размере 14 млн рублей от общей суммы в 25 млн рублей за оказание содействия обвиняемому в мошенничестве.

Обвинение в посредничестве в передаче особо крупной взятки предъявили и бывшему руководителю УФСКН по Татарстану Фаязу Шабаеву. Однако уголовное преследование в отношении него прекратили из-за сотрудничества с правоохранительными органами.

Ранее Ruposters писал, что бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка задержали по делу о взятках.