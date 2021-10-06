Депутат прокомментировал заявление о расследовании причин скачка цен на газ в Европе

14:52 Автор: Евгения Филиппова

В некоторых странах возникла обеспокоенность по поводу роста цен на газ, им может казаться, что на этом рынке есть серьёзный картельный сговор, но причина скорее всего в том, что газовая отрасль уже давно нестабильна. Об этом сказал «Парламентской газете» депутат Госдумы VIII созыва Артём Кирьянов.

Ранее группа стран Евросоюза — Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - предложили провести расследование причин скачка на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте министерства экономики и финансов Франции.

«Газ как товар и газовая индустрия в целом — это требующие долгих сроков прогнозирования вещи. Речь идёт о десятках лет, на которые должны быть подтверждены поставки тех или иных объёмов», — сказал депутат.

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По его мнению, обеспокоенность в некоторых странах возникла из-за слабого понимания, что происходит на рынке углеводородов. «Может быть, им кажется, что есть некий серьёзный картельный сговор, ситуации, которые требуют международного правового регулирования, дополнительных расследований. Но я думаю, что вопрос заключается в том, что газовая отрасль давно находится в ситуации нестабильности, наверное, с того момента, когда впервые была озвучена история со сланцевым газом, с возможностью удешевления углеводородного сырья. Поэтому такая обеспокоенность существует», — считает парламентарий.

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Он отметил, что России выгодна газовая стабильность. «Поскольку мы являемся страной, имеющей это ресурс, нам выгодны стабильные контракты на много десятков лет вперёд без каких-то флуктуаций, колебаний, скандалов и так далее», — заключил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что кризис на газовом рынке в Евросоюзе связан с рядом факторов, тем не менее вины России в нём нет, а утверждать обратное могут только непрофессионалы.

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