Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Депутат прокомментировал заявление о расследовании причин скачка цен на газ в Европе

Депутат прокомментировал заявление о расследовании причин скачка цен на газ в Европе

Депутат прокомментировал заявление о расследовании причин скачка цен на газ в Европе

14:52  Автор: Евгения Филиппова



В некоторых странах возникла обеспокоенность по поводу роста цен на газ, им может казаться, что на этом рынке есть серьёзный картельный сговор, но причина скорее всего в том, что газовая отрасль уже давно нестабильна. Об этом сказал «Парламентской газете» депутат Госдумы VIII созыва Артём Кирьянов.

Ранее группа стран Евросоюза — Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - предложили провести расследование причин скачка на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте министерства экономики и финансов Франции. 

«Газ как товар и газовая индустрия в целом — это требующие долгих сроков прогнозирования вещи. Речь идёт о десятках лет, на которые должны быть подтверждены поставки тех или иных объёмов», — сказал депутат.

Цена газа в Европе обновила исторический максимум


По его мнению, обеспокоенность в некоторых странах возникла из-за слабого понимания, что происходит на рынке углеводородов. «Может быть, им кажется, что есть некий серьёзный картельный сговор, ситуации, которые требуют международного правового регулирования, дополнительных расследований. Но я думаю, что вопрос заключается в том, что газовая отрасль давно находится в ситуации нестабильности, наверное, с того момента, когда впервые была озвучена история со сланцевым газом, с возможностью удешевления углеводородного сырья. Поэтому такая обеспокоенность существует», — считает парламентарий.

Евродепутаты призвали начать расследование против Газпрома из-за цен на газ


Он отметил, что России выгодна газовая стабильность. «Поскольку мы являемся страной, имеющей это ресурс, нам выгодны стабильные контракты на много десятков лет вперёд без каких-то флуктуаций, колебаний, скандалов и так далее», — заключил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что кризис на газовом рынке в Евросоюзе связан с рядом факторов, тем не менее вины России в нём нет, а утверждать обратное могут только непрофессионалы.



#газ

Ещё материалы: Артем Кирьянов


146
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Мигрантам разрешат отправлять переводы на родину в долг
Мигрантам разрешат отправлять переводы на родину в долг
Госпитализированный с COVID Валерий Гаркалин попал в реанимацию
Госпитализированный с COVID Валерий Гаркалин попал в реанимацию
Зима в сердце: Ким Кардашьян в блестящей шубе гуляет в Нью-Йорке
Зима в сердце: Ким Кардашьян в блестящей шубе гуляет в Нью-Йорке
Лауреаты конкурса «Учитель года России – 2021» встретились с финалистами конкурса «Директор года России – 2021»
Лауреаты конкурса «Учитель года России – 2021» встретились с
На конкурсе «Воспитатель года России – 2021» педагоги проводят занятия с детьми
На конкурсе «Воспитатель года России – 2021» педагоги проводят
Стартовала регистрация на первый Всероссийский педагогический диктант
Стартовала регистрация на первый Всероссийский педагогический диктант
В Чите прошла акция «Звонок для учителя»
В Чите прошла акция «Звонок для учителя»
Имплантируемое в мозг устройство спасает от тяжелой депрессии
Имплантируемое в мозг устройство спасает от тяжелой депрессии
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 октября 2021 года
Биологи изучили, как стволовые клетки решают, кем стать
Биологи изучили, как стволовые клетки решают, кем стать
"Ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы": Лоза раскритиковал космический полет Пересильд
"Ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать
Конец ретроградности Плутона: кого затронут счастливые перемены в октябре 2021 года
Конец ретроградности Плутона: кого затронут счастливые перемены в

Топ на сегодня

Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами, лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России – 2021»
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами,
Глава банка "Открытие" призвал "отсечь" от бюджетных денег часть россиян, пользующихся выплатами на детей
Глава банка "Открытие" призвал "отсечь" от
Как и почему южнокорейский сериал "Игра в кальмара" попал в топ Netflix и покорил весь мир
Как и почему южнокорейский сериал "Игра в кальмара" попал в
Иран закрыл свое небо для ВВС Азербайджана
Иран закрыл свое небо для ВВС Азербайджана
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах

Еще по теме

В Евросоюзе призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ
Роспотребнадзор заявил о вспышке гепатита А в Европе
Представители стран ЕС в Совбезе ООН призвали Россию освободить моряков
В Бундестаге оценили вероятность военного столкновения России и Европы