Детское жюри "Большой перемены" помогло выбрать учителя года

Вадим Карасев

Детское жюри также вручило свою особую награду – маленького хрустального пеликана. Этот приз достался учителю русского языка и литературы лицея № 14 имени Героя РФ Владимира Вильевича Нургалиева г. Ставрополя Анастасии Шрамко. Вручали его победитель первого сезона "Большой перемены" Лаура Эксузян и полуфиналист второго сезона Дмитрий Шин.

"Педагоги – это люди, которые не только позволяют познать мир, но и наполняют нашу жизнь смыслом. Учитель помогает расправить крылья и покорять неизведанные вершины, именно поэтому символом конкурса "Учитель года" является пеликан", – обратилась к учителям Эскузян.

В свою очередь Шин назвал учителей незаменимыми людьми.

Погрузиться в предмет, по-настоящему многое узнать о нем и заинтересоваться им можно только тогда, когда ты любишь своего учителя. Мы бесконечно благодарны вам за знания, поддержку и заботу!

Учителем года России в 2021 году стала Екатерина Костылева, преподающая физику в гимназии № 16 города Тюмени. Ее наградят на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября, главный приз конкурса – Большой хрустальный пеликан.