Гороскоп на 2022 год по Знакам Зодиака

Вадим Карасев

Астрологи рассказали, каким будет 2022 год для каждого из Знаков Зодиака. Постарайтесь взять на вооружение советы экспертов, чтобы знать, что вас может ожидать в эти двенадцать месяцев.

В целом это должно быть довольно спокойное время, но в любом тихом омуте водится нечисть. Так и в 2022 году будут различные подводные камни, которые будут омрачать общую картину и впечатления от этого времени. Эксперты проанализировали некоторые тенденции в поведении планет и пришли к выводу, что больше всего везти в 2022 году должно представителям самых надежных и ответственных Знаков Зодиака.

Овен

У Овнов в 2022 году ожидается трудное, но уверенное движение вперед. Чтобы было легче принимать решения и в целом двигаться по жизни, астрологи советуют периодически делать чистку информационного пространства. Также желательно побольше отдыхать и не уходить с головой в работу. Нужно помнить, что помимо дел есть друзья, увлечения, семья и родственники. Да, в один момент времени уделить внимание всему и всем не получится, но в этом году желательно хотя бы немного постараться это сделать. В этом Овнам поможет долгосрочное планирование.

Телец

У Тельцов первая половина года ожидается очень важной в любви. Примерно до июня эти люди будут довольно эффективно привлекать противоположный пол. В это время многие Тельцы смогут найти себе вторую половинку. Чтобы новые отношения не стали обузой, а принести счастье, стоит сначала проверять любовную совместимость по дате рождения или любым другим способом. Период до октября для Тельцов будет универсальным временем, в которое можно выбирать дорогу самостоятельно, но конец года лучше посвятить работе, делам и бизнесу.

Близнецы

Близнецы — люди, у которых стакан всегда наполовину полон, солнце светит ярко, а проблемы — это нечто эфемерное. Такой подход необходимо сохранять на протяжении всего 2022 года, особенно в его начале. Этот год принесет нам много интересного, но, к сожалению, события этих двенадцати месяцев не будут лишены подводных камней. Близнецам нужно не торопиться с выводами. У неудач и проблем будут чисто энергетические причины, связанные с нестабильностью планет и звезд. Чтобы минимизировать количество неурядиц, астрологи советуют Близнецам меньше рисковать.

Рак

У каждого из нас есть своя зона комфорта по Знаку Зодиака. Ракам не раз придется покидать ее в предстоящем году. Планеты сделают так, что люди этого Знака встанут перед дилеммой. В этом случае астрологи напоминают, что не бывает правильного и неправильного выбора. Есть лишь тот, который наиболее полезен в текущих условиях. Если начнется период трудностей и проблем, лучше не впадать в апатию и не начинать копаться в себе, чтобы найти причины черной полосы. Чем проще Раки будут относиться ко всему происходящему, тем они станут удачливее.

Лев

Уже в начале года астрологи советуют Львам почистить дом от черной энергетики и негативных влияний извне. Это поможет привлечь счастье тем, кто ощущает тяжесть в родных стенах и нуждается в поддержке. В этом году эксперты рекомендуют представителям данного Знака не впадать в крайности. Спокойствие и размеренность будут важным условием счастья для Львов. Они смогут преодолеть ворох дурных мыслей, стать успешнее во всех сферах жизни, но только если не будут гнать лошадей и торопиться. Важно принимать только взвешенные решения.

Дева

У Дев ожидается год исполнения желаний. Им удастся сделать себя и свою жизнь лучше. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как ускорить данный процесс. Конечно, на пути этих людей могут встречаться разочарования и проблемы, но они легко с ними справятся. В этом им поможет сильная интуиция, которая обострится в марте и в период с июня по октябрь. Очень важно в 2022 году раскрыть тему партнерства. Нужно как можно больше общаться с новыми людьми, прислушиваться к их советам и стараться работать в команде.

Весы

Весам необходимо помнить о том, что Вселенная работает согласно законам мироздания. Эти законы отражают то, как нужно жить. Этот год будет для Весов немного непредсказуемым, поэтому им стоит следовать этим законам, чтобы жизнь стала чуть более последовательной, а выполняемая работа — более эффективной. Также эксперты советуют смотреть на жизнь через призму оптимизма. Особенно это касается любовной сферы. Звезды и планеты помогут Весам обрести счастье в любви, но только если те будут сами идти на контакт.

Скорпион

Первая половина года может быть весьма напряженной. Домашние неурядицы постоянно будут сменяться новыми проблемами на работе и в бизнесе. Скорпионам может показаться, что все против них, но проблемы будут постепенно стихать, не оставляя после себя ни разрушений, ни дурных воспоминаний. Звезды хотят, чтобы Скорпионы избегали пессимистичного взгляда на вещи. Также необходимо следить за самочувствием. Аффирмации на здоровье и исцеление помогут преобразить не только тело, но и душу.

Стрелец

Первая половина года идеально подходит для путешествий, переездов, знакомств. Астрологи советуют периодически менять обстановку. Это очень важно в 2022 году, так как от этого будет зависеть удача Стрельцов. Что касается дорогостоящих покупок, то их лучше совершать с мая по июль и с ноября по декабрь включительно. Также в год Тигра Стрельцы смогут найти новую, хорошо оплачиваемую работу. В случае наличия проблем не стоит заниматься самокритикой, самокопанием. Это одна из причин потери хорошего настроения.

Козерог

В начале года Козероги могут стать свидетелями не очень приятной ситуации. Астрологи рекомендуют держать в тайне все услышанное или увиденное, не пуская слухи. Также стоит проявлять больше инициативы. Особенно это касается сферы любви. Если Козерог находится в поисках второй половинки, нужно действовать решительно и смело, причем вне зависимости от пола. В конце осени и в начале лета не стоит сорить деньгами. Также астрологи советуют помнить о важных мелочах, не упуская деталей, бороться с выгоранием и дефицитом энергии.

Водолей

Водолеям в 2022 году стоит отказаться от стратегии «всего понемногу». Необходимо сфокусироваться только на том, что действительно важно. Уже в самом начале года нужно следовать планам, чтобы не ошибиться и не сойти с выбранной тропы. Также астрологи советуют заниматься делами последовательно, не распыляя свою энергию на несколько задач одновременно. Спасательным кругом для Водолеев будет общение с друзьями, родными. Изменить будущее Водолеям поможет сила слова и мысли. Нужно сохранять оптимистичный настрой. Это главный ключ к победе.

Рыбы

Это довольно благоприятный год для Рыб, особенно для тех, которые занимаются поисками своего призвания. В этом им помогут советы нумерологов, а также их хваленая интуиция. Полагаться на окружающих в важных делах не стоит. Не исключено, что кто-то попытается обвести Рыб вокруг пальца. Самостоятельность и самодостаточность во всем — это главное условие успеха. В конце года к Рыбам могут вернуться старые нерешенные проблемы. Они начнут провоцировать людей данного Знака на негативные эмоции, страхи и комплексы.