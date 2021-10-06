Госпитализированный с COVID Валерий Гаркалин попал в реанимацию

Вадим Карасев

Валерий Гаркалин 2 октября попал в московскую больницу в Коммунарке с коронавирусом. Минувшей ночью народному артисту стало хуже, его перевели в отделение реанимации.

Накануне пресс-служба ГИТИСа, где преподает актер, сообщала о стабильном состоянии 67-летнего Гаркалина. "Он в Коммунарке с подтвержденным ковидом, но состояние стабильное, он не на ИВЛ", - рассказали в театральном институте.

Как стало известно телеграм-каналу Mash, этой ночью у Гаркалина резко упал показатель сатурации — уровень кислорода в крови. Врачи решили положить его в реанимацию и подключить к кислороду. При этом он остается в сознании, хотя у него поражено пневмонией 75% поверхности легких. Сразу после госпитализации состояние его легких было заметно лучше — пораженная поверхность оценивалась в 25-50%.

Валерий Гаркалин известен широкой публике благодаря ролям в театре и кино, в частности он сыграл в таких картинах, как "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", а также сериалах "Моя прекрасная няня", "Гуманоиды в Королеве" и других.